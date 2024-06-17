Неофициальный гимн Украины на Евро-2024: YAKTAK представил новый трек о силе украинцев
Украинский певец YAKTAK порадовал поклонников новым синглом. Эта песня претендует на звание гимна Украины на Евро-2024.
В понедельник, 17 июня, YAKTAK выпустил новый трек "Ми йдемо". Артист называет его гимном единства и борьбы.
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В композиции "Ми йдемо" исполнитель поет о решимости и силе людей, которые объединяются ради общей цели. Речь идет о достижении побед и возвращении того, что принадлежит им по праву.
Трек рассказывает о вере в лучшее будущее для нашего народа. Она передает глубокие чувства братства и поддержки. Своей песней YAKTAK решил призвать украинцев к объединению и напомнить о том, что вместе можно преодолеть любые трудности.
Мы создали трек, который имеет все шансы стать официальным гимном Украины на Евро-2024, или же просто фанатской песней, которую будут петь наши болельщики. Эта работа не только о футболе. Она и о том, что нужно вставать и идти вперед. Она частично о войне, о жизни и, самое главное, о силе украинцев,
– прокомментировал свой трек YAKTAK.
Что известно о Евро-2024
- Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня. В нем примут участие 24 национальные команды, которые сыграют в 87 матчах в 10 городах Германии. Финал состоится 14 июля на "Олимпийском" стадионе в Берлине.
- Сегодня, 17 июня, свой путь на Евро-2024 начинает сборная Украины по футболу. Первый матч состоится со сборной Румынии, которая тоже дебютирует на нынешнем чемпионате.
- Это будет седьмое противостояние Украины и Румынии. Сейчас между командами паритет: у них было 6 матчей, где каждая сборная получила по 3 победы.