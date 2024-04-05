Разоблачают ложь России: группа Within Temptation выпустила коллаборацию с украинским исполнителем
Источник:Within Temptation
5 апреля состоялась премьера трека A Fool's Parade нидерландской музыкальной группы Within Temptation. Более того, в записи песни принимал участие украинский певец.
Это уже вторая песня, которую группа посвящает Украине. В то же время первым стал трек Raise Your Banner, который тоже отражает поддержку украинского государства в борьбе со страной-оккупантом.
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Кто из украинских артистов присоединился к записи трека
5 апреля в своих соцсетях группа сообщила о премьере песни А Fool's Parade. Трек был записан в коллаборации с украинским исполнителем Alex Yarmak.
С днем релиза! Наш новый сингл A Fool's Parade, записанный с Alex Yarmak, уже доступен на всех музыкальных сервисах,
– сообщили музыканты группы.
Песня освещает ложь и ложные высказывания России о вторжении, ее совершенных преступлений и планов захвата всей Украины. К тому же клип на этот трек был снят в Украине, а именно в Киеве.
Within Temptation – "А Fool's Parade": слушайте песню онлайн
Как нидерландская группа поддержала Украину в войне
- С начала полномасштабного вторжения музыканты постоянно привлекают внимание мировой общественности и своих поклонников к войне в Украине. К тому же они поддерживают борьбу украинцев со страной-агрессором.
- Группа посвятила военным событиям в Украине песню Raise Your Banner.
- В 2023 году музыканты собирали деньги на лодки для военных после подрыва Каховской ГЭС, которая в Херсонской области.
- В марте 2024 года проводились съемки клипа группы на проукраинскую песню A Fool's Parade в Киеве.
- Тогда вокалистка бэнда Шарон ден Адель вместе с коллегами-музыкантами посетила столицу. Это удалось благодаря некоммерческой организации Music Saves Ukraine, которая стремится к повышению осведомленности о событиях в Украине. По словам группы, эта поездка стала незабываемым опытом.