Ссоры, свидания, знакомство с мамой: Wellboy рассказал об отношениях с любимой

Украинский певец Wellboy редко делится подробностями о личной жизни. Однако недавно исполнитель рассказал о том, что он сейчас в отношениях. Более того, певец поделился подробностями их знакомства с девушкой, реакцией его мамы и тем, что является самым главным для него в отношениях.

Осенью 2023 года артист признался, что его сердце уже занято. Избранницей певца оказалась стилистка Яна Савченко. Wellboy решил приоткрыть завесу их отношений и поделиться с аудиторией собственным счастьем.

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Ухаживания и свидания на примерках

Певец признался, что с Яной он вместе уже около года. А познакомились они на съемках клипа на песню "Домой", где девушка работала как стилист. Яна настолько запомнилась парню, что он решил начать действовать.

Ухаживал, старался делать комплименты, а первые свидания происходили на примерках. Вот когда была примерка, то я очень радовался этому,

– поделился артист.

Wellboy отметил, что он уже познакомил девушку со своей мамой. Это произошло на вечеринке от "Люкс ФМ", где певец имел возможность выступить. Его мама очень хорошо отреагировала на Яну и приняла ее. В то же время Wellboy еще не успел познакомиться с родителями любимой из-за того, что они сейчас за границей.

Что певец говорит о любимой

Артист признался, что Яна очень любящий, нежный и мудрый человек. К тому же он к ней часто прислушивается. В то же время певец не скрывает имеющиеся ссоры и ревность в отношениях. Однако говорит, что это нормально и без них никак. А важнейшими чертами отношений он считает поддержку, уважение и любовь.

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