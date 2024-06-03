Звезду "Сплетницы" укусила летучая мышь прямо во время концерта

Вокалистка группы The Pretty Reckless и звезда сериала "Сплетница" Тейлор Момсен стала целью для летучей мыши. Она укусила певицу прямо во время выступления.

Группа The Pretty Reckless гастролирует вместе с легендарными AC/DC во время их тура. Коллектив открывал концерт в Испании, вот с вокалисткой случился инцидент.

Смотрите также Звездная пара Джо Джонас и Сторми Бри разошлась, – СМИ

Пока вокалистка Тейлор Момсен исполняла песню Witches Burn, на нее прилетела летучая мышь и укусила за ногу. Зрители кричали и показывали певице на животное, однако она не замечала его.

Итак, рок-н-рольный момент... В Севилье в среду во время Witches Burn на меня прилетела летучая мышь и вцепилась в ногу... В тот момент, когда я выступала и даже не догадывалась, пока невероятная толпа не продолжала кричать и указывать на место. Он был милый, но так, он меня укусил,

– рассказала Тейлор Момсен.

Тейлор Момсен укусила летучая мышь: видео

Теперь актрисе и певице нужно делать прививки от бешенства в течение двух недель. Тейлор с юмором называют batgirl.

"Спасибо всем работникам больницы, которые назвали меня "batgirl" после того, как увидели это в местных новостях в то утро", – поделилась Тейлор Момсен.

Чем известна Тейлор Момсен