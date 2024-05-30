Собрали немалую сумму: боец ВСУ Артур Дронь читал стихи и прозу на благотворительном вечере во Львове
Во Львове на днях состоялся большой благотворительный вечер в поддержку 125 бригады территориальной обороны ВСУ. На мероприятии выступал защитник и поэт Артур Дронь, который читал свои стихи и прозу.
Боец 125 бригады и поэт Артур Дронь находится в больничном отпуске. Между тем его собратья, которые обороняли Харьковщину, первыми несли потери, встречая оккупантов. Сейчас они отправились на новое направление.
К слову Сын Игоря Пелиха, который защищает Украину на фронте, получил награду министра обороны
Для поддержки бригады, а именно 215 батальона, 28 мая состоялся большой благотворительный вечер с участием "Издательства Старого Льва" и "Театра Леси".
На мероприятии Артур Дронь читал свои стихи и впервые представил прозу. Также прозвучали музыкальные номера от коллектива театра Леси. В конце благотворительного вечера состоялся аукцион с лотами от военных, издательства, театра, города Львова и известных львовян.
Художникам удалось собрать более 400 тысяч гривен для украинских защитников. Средства пойдут на приобретение новых старлинков, генераторов, средства РЭБ и ремонта техники.
Благотворительное мероприятие в поддержку 125 бригады ТрО / Фото Ярослава Табинского
Артур Дронь служит в ВСУ
- Поэт на момент начала полномасштабного вторжения был студентом факультета журналистики ЛНУ. В первые дни большой войны он решил волонтерить, а потом принял решение защищать Украину.
- Стихотворение Артура Дроня зацитировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции с Владимиром Зеленским 21 февраля в Киеве.
- После начала полномасштабного вторжения Артур Дронь ничего не писал и не видел смысла в поэзии и литературе. Но впоследствии вернулся к творчеству. 20 декабря во Львовском академическом театре "Воскресение" поэт представил второй в карьере поэтический сборник "Здесь были мы" со стихами, написанными на фронте.