Собрали немалую сумму: боец ВСУ Артур Дронь читал стихи и прозу на благотворительном вечере во Львове

Во Львове на днях состоялся большой благотворительный вечер в поддержку 125 бригады территориальной обороны ВСУ. На мероприятии выступал защитник и поэт Артур Дронь, который читал свои стихи и прозу.

Боец 125 бригады и поэт Артур Дронь находится в больничном отпуске. Между тем его собратья, которые обороняли Харьковщину, первыми несли потери, встречая оккупантов. Сейчас они отправились на новое направление.

К слову Сын Игоря Пелиха, который защищает Украину на фронте, получил награду министра обороны

Для поддержки бригады, а именно 215 батальона, 28 мая состоялся большой благотворительный вечер с участием "Издательства Старого Льва" и "Театра Леси".

На мероприятии Артур Дронь читал свои стихи и впервые представил прозу. Также прозвучали музыкальные номера от коллектива театра Леси. В конце благотворительного вечера состоялся аукцион с лотами от военных, издательства, театра, города Львова и известных львовян.

Художникам удалось собрать более 400 тысяч гривен для украинских защитников. Средства пойдут на приобретение новых старлинков, генераторов, средства РЭБ и ремонта техники.

Благотворительное мероприятие в поддержку 125 бригады ТрО / Фото Ярослава Табинского

Артур Дронь служит в ВСУ