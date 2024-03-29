Блогер Александр Гусин известен в интернете как внук деда Толи, вместе с которым снимал юмористические ролики. Неделю назад он заявил о паузе в контенте, а затем сообщил о переезде.

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Внук деда Толи выехал в Канаду

В сети начали распространять видео из сториз блогера, где он гуляет в Канаде с женой и сыном. В ролике Александр говорит, что он воспользовался "возможностью", ведь ему "дался шанс". Его жена прокомментировала, что они о переезде не жалеют.

О чем? О том, что ты живешь жизнь и пробуешь что-то другое, а не это: огород, тапочки, миска и картошку убираешь. Ребенку скоро два годика, а она мира не видела,

– говорит Анна в ответ критикам.

Гусин добавил, что "обожает Украину всем своим сердцем".

Внук деда Толи выехал из Украины: видео

Видео блогера вызвало критику и насмешки со стороны пользователей сети. Бывшие поклонники заподозрили, что Александр мог выехать за границу незаконно. Определенная часть фанов стала на его защиту, напомнив, что ранее тиктокер говорил о "неизлечимой болезни".

Внук деда Толи ответил на хейт: выехал ли он законно

После волны хейта Александр Гусин записал обращение к подписчикам, где заверил, что выехал из Украины законно. Он намекнул, что не подлежит мобилизации из-за опекунства и состояния здоровья.

Я жил хорошо, с дедом. Зарабатывал, помогал, были средства на все. Я опекун деда, у меня состояние здоровья. Меня никто никуда не возьмет. Нахр*на мне было куда-то ехать и куда-то убегать? Почему я должен был убегать? Я просто решил сделать перезагрузку и побыть больше с ребенком, женой,

– отметил блогер.

Александр отверг слухи об онкологическом заболевании. Блогер отметил, что будет поддерживать армию и в дальнейшем. По его мнению, каждый имеет право на свое мнение и соответствующее решение.

"Вы хотите, чтобы воевали и здоровые, и больные. Это очень печальная история, что люди пересекают границу не на законных основаниях, через Тису. Это не смешно, это ужасно", – добавил Гусин.

Александр Гусин ответил на хейт: видео

В инстаграм-сториз Александр Гусин добавлял, что не готов растолковывать, что именно с его здоровьем. В комментарии изданию hromadske он подтвердил, что имеет "неизлечимую болезнь", но не назвал, какую именно. В Канаде мужчина намерен улучшить состояние здоровья.