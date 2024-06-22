Нагрузка колоссальная, – Владимир Жогло сказал, общается ли с Сергеем Притулой

Комик и шоумен Владимир Жогло рассказал об общении с экс-коллегой Сергеем Притулой, который сейчас занимается благотворительностью. Юморист также раскрыл, каким волонтер был руководителем во времена сотрудничества.

По словам Жогло, он поддерживает связь с Притулой. Однако, у звезд не всегда получается видеться так часто, как они бы этого хотели.

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В то же время Владимир всегда интересуется делами семьи Сергея. Во время разговоров мужчины говорят обо всем – от рабочих проблем до семейных. Однако, когда экс-коллегам удается возможность встретиться, они рады увидеться вживую.

У него также есть проблемы на Фонде, потому что нагрузка – колоссальная. Словом, тем для разговоров – много. Мы много общаемся. И при случае рады видеть друг друга всегда,

– поделился Жогло.

К тому же юморист высказался о работе над комедийным проектом "Варьяты", где работал вместе с Сергеем. Как отметил Владимир, Притула был жестким и требовательным руководителем. Более того, звезды часто спорили из-за шуток, которыми должны были смешить зрителей.

Мы очень часто были уверены в чем-то, в чем он категорически говорил, что это было не смешно. Но мы выходили из этих ситуаций,

– признался комик.

Владимир Жогло об общении с Сергеем Притулой: смотрите видео онлайн

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