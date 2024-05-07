Сам пошел в военкомат: Владимир Жогло ответил, почему не служит в ВСУ
Источник:Слава Демин
Комик Владимир Жогло откровенно поделился, что не получал повестки, а вместо этого решил сам пойти в военкомат. Однако, юмористу отказали в службе в армии.
В то же время мужчина объяснил причину такого решения. По словам Владимира, ему поставили несколько диагнозов.
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Почему Жогло не служит в ВСУ
Юморист признался, что прошел ВВК, по результатам которой была установлена его непригодность к службе. Дело в том, что актер имеет немало диагнозов из-за серьезных проблем со здоровьем. Поэтому мужчина не может присоединиться к ВСУ.
В то же время он поделился, что в 2019 году получил временное удостоверение от военкомата. Комик это сделал, чтобы иметь возможность в будущем жениться, согласно принятой нормы того же года.
Я прошел ВВК, меня еще перенаправили в Ровенскую больницу, я вернулся в Млинов в военкомат. Я пришел, мне повестки никто не давал. Пришли спросили у мамы, проживаю ли я здесь. Мама позвонила мне. Я сразу позвонил военкомату в Млинове. Он говорит: "Надо прийти". Я пришел. Без повестки,
– признался Жогло.
К тому же Владимир рассказал подробнее о проблемах со здоровьем, которые не дали ему возможности служить в армии. Так, у комика обнаружили ожирение, гепатоз, аллергию на металл и тому подобное.
Ожирение – это диагноз. Соответственно давление, эндокринология. Еще варикозные всякие штуки. Позвоночник, из-за лишнего веса. Гепатозы, проблемы со свертываемостью крови. У меня еще аллергия на металл – появляются язвы на руках. Куча болячек. Я не буду ходить всем рассказывать. Вы меня уже простите, что я не сдох,
– отметил юморист.
Что известно о Владимире Жогло
- В студенческие годы будущий артист начал свою юмористическую карьеру. Тогда он присоединился к составу команды КВН.
- В 2009 году он познакомился с Сергеем Притулой на проекте "Черный Гуцул". И уже в 2010 году Жогло присоединился к "Варьятам", став не только актером, но и сценаристом.
- С начала полномасштабного вторжения юмористическая деятельность Жогло остановилась. Он хотел вступить в ряды ВСУ, впрочем, ему отказали. Военкомат считает знаменитость временно непригодным по состоянию здоровья.
- Сейчас юморист окунулся с головой в волонтерство и помогает нашим военным, закрывая сборы. Кроме того, Жогло постоянно ездит с концертами к защитникам на передовую, где шутит над тем, что не может воевать.