Самые счастливые моменты, – Владимир Зеленский рассказал, как часто видится с детьми

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что из-за работы очень редко видится с детьми. В то же время он рассказал о моментах, когда ему удается поговорить с ними.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, что ее сын мечтает служить в авиации. В то же время дочь супругов из-за полномасштабного вторжения не планирует свое будущее.

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Что Зеленский рассказал о разговорах с детьми

Лидер страны рассказал, что не имеет возможности часто видеть своих детей. Впрочем, если ему удается с ними встретиться, то это приносит президенту большую радость. С 11-летним сыном Кириллом Владимир общается о буднях – обучение, или как у того идут дела. Таким образом, Зеленский хочет быть вовлеченным в жизнь своего ребенка.

Жену вижу чаще, потому что она в офисе, а детей вижу очень редко. Если есть возможность просто поговорить, даже спросить, что происходит в школе, например, я спрашиваю у сына, как дела. Он говорит, что они начинают учить испанский. Мне это интересно. Я не знаю испанского, но, меня интересует только время, которое я могу провести с ним,

– признался лидер страны.

В то же время Владимир отметил, что тоже редко общается с 19-летней дочерью Александрой. Девушка, по словам президента Украины, уже выросла, впрочем, разговоры с детьми ему дают энергию для работы.

Мой сын еще маленький. А моя дочь, она уже выросла. Это моменты, которые тебя заряжают, дают энергию. Это самые счастливые моменты. Вот тогда я могу расслабиться,

– поделился Владимир.

Как президент Украины говорит о своих детях