Когда мы победим, – Владимир Зеленский растрогал разговором с сыном

Президент Украины Владимир Зеленский признался, как живут его дети во время полномасштабного вторжения. К тому же он поделился подробностями личных разговоров с сыном относительно окончания войны.

К тому же президент рассказал, насколько ему трудно осознавать то, как сильно изменилась жизнь его детей. Он искренне желает скорейшего завершения этой страшной войны.

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О чем разговаривает президент Зеленский со своим сыном

По словам Владимира, его 11-летний сын Кирилл очень часто интересуется конкретной датой окончания войны. Однако, президенту всегда сложно найти ответ на этот вопрос, поскольку он не может ничего знать наперед и с точностью назвать время.

Он задает вопрос: когда мы победим? Ему одиннадцать, но я уверен, что он такой же, как и большинство украинцев. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату. Мой это сын или другие граждане Украины, не имеет значения,

– поделился Владимир.

К тому же лидер государства отметил, что его дети не выезжали за границу и сейчас находятся в Украине. Его 19-летняя дочь Александра поступила в украинский университет и продолжает свое обучение там. В то же время сын Кирилл получает образование в украинской школе. По словам Зеленского, его дети пытаются жить обычной жизнью.

Сложно, когда ты не можешь ничего планировать для своих детей. Никаких каникул, никакого отдыха, все думают о войне. Мой сын постоянно говорит о войне. Наши дети спрашивают, когда закончится война. Это тяжело. Многие наши дети учатся онлайн и уже два года не были в школе. Я не хочу жаловаться, но все мы хотим, чтобы это ужасное время закончилось,

– отметил лидер страны.



Владимир Зеленский вместе с женой и детьми / Фото из открытых источников

Как президент Украины говорит о своих детях