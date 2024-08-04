Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская рассекретили пол будущего малыша

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, блогер Екатерина Полтавская, наконец рассекретили пол будущего ребенка. Пара поделилась этой радостной новостью со своими поклонниками

25 июля влюбленные признались, что ждут пополнения. А теперь они опубликовали трогательный ролик, в котором признались, кто именно у них родится.

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Кто родится у Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской

На своих личных страницах в соцсетях супруги поделились видео, где они узнают пол своего будущего ребенка.

В трогательном видео Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская с радостью объявили, что ждут рождения мальчика.

Эта новость вызвала волну поздравлений и восторга от их поклонников, которые счастливы вместе с влюбленными. Некоторые из поклонников признался, что ожидал девочку, но все равно радуется за молодую семью.