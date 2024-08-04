25 липня закохані зізнались, що чекають на поповнення. А тепер вони опублікували зворушливий ролик, у якому зізнались, хто саме у них народиться.

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Хто народиться в Володимира Остапчука та Катерини Полтавської

На своїх особистих сторінках в соцмережах подружжя поділилося відео, де вони дізнаються стать своєї майбутньої дитини.

У зворушливому відео Володимир Остапчук і Катерина Полтавська з радістю оголосили, що чекають на народження хлопчика.

Ця новина викликала хвилю привітань і захоплення від їхніх шанувальників, які щасливі разом із закоханими. Дехто з прихильників зізнався, що очікував на дівчинку, але все одно радіє за молоду сім'ю.