25 липня закохані зізнались, що чекають на поповнення. А тепер вони опублікували зворушливий ролик, у якому зізнались, хто саме у них народиться.
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Хто народиться в Володимира Остапчука та Катерини Полтавської
На своїх особистих сторінках в соцмережах подружжя поділилося відео, де вони дізнаються стать своєї майбутньої дитини.
У зворушливому відео Володимир Остапчук і Катерина Полтавська з радістю оголосили, що чекають на народження хлопчика.
Ця новина викликала хвилю привітань і захоплення від їхніх шанувальників, які щасливі разом із закоханими. Дехто з прихильників зізнався, що очікував на дівчинку, але все одно радіє за молоду сім'ю.