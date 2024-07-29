Владимир Остапчук честно ответил, общается ли с детьми от первого брака

Владимир Остапчук через несколько месяцев станет отцом третьего. Он рассказал, какие у него отношения с детьми от брака с Еленой Войченко.

Шоумен ответил на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз. Владимир Остапчук признался, что поддерживает связь со своими детьми.

К слову Есть два варианта имени, – Остапчук рассказал новые детали о беременности жены

Остапчук заметил, что он договорился с бывшей женой Еленой Войченко о том, что он не будет показывать детей на публику.

Неделю назад Эван читал мне на английском. Я шокирован, потому что в шесть лет даже на украинском так не читал. А Эмилия уже совсем взрослая,

– рассказал шоумен.



Владимир Остапчук о детях / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, в первом браке у ведущего родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван. Владимир Остапчук и Елена Войченко разводились с громким скандалом, их споры часто затрагивали и детей. Однако впоследствии бывшим супругам удалось прийти к согласию во многих вопросах. Сейчас дети Остапчука живут с матерью в Канаде.