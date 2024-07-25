Владимир Остапчук станет отцом в третий раз: его молодая жена беременна
25 июля 2024, 11:08Читати новину українською
Источник:Владимир Остапчук
Шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина Полтавская станут родителями. Супруги поделились романтическим видео.
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская опубликовали в соцсетях видео, которым сообщили новость о будущем пополнении. Шоумен станет отцом в третий раз, тогда как для Екатерины – это первенец.
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В романтическом домашнем видео супруги показались на кухне. Они вместе готовили ужин и обнимались при тусклом свете. Екатерина позировала в белом комбинезоне, что подчеркнул округлый животик.
Baby Ostapchuk is coming (Малыш Остапчук в пути, – Show 24),
– написал Владимир.
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская станут родителями: видео
Что известно об отношениях Остапчука и Полтавской
- Владимир и Екатерина познакомились в инстаграме. Они общались онлайн, а впоследствии пошли на первую встречу. С тех пор их отношения перешли в романтические, пара начала жить вместе. Официальным началом романа пара называет 4 октября – в этот день Остапчук развелся со второй женой Кристиной Горняк.
- Шоумен и блогер скрывали отношения, но уже к началу 2023 года их роман стал очевидным. 22 февраля они опубликовали фото с документ-сервиса "Готово", уже тогда фаны заподозрили их бракосочетание. К тому же Владимир Остапчук называл этот день самым счастливым в жизни.
- Слухи о бракосочетании официально подтвердились 7 марта. Екатерина сообщила, что взяла фамилию ведущего. О церемонии никто из близких не знал. Пара планирует свадьбу впоследствии.