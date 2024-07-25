Владимир Остапчук станет отцом в третий раз: его молодая жена беременна

Шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина Полтавская станут родителями. Супруги поделились романтическим видео.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская опубликовали в соцсетях видео, которым сообщили новость о будущем пополнении. Шоумен станет отцом в третий раз, тогда как для Екатерины – это первенец.

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В романтическом домашнем видео супруги показались на кухне. Они вместе готовили ужин и обнимались при тусклом свете. Екатерина позировала в белом комбинезоне, что подчеркнул округлый животик.

Baby Ostapchuk is coming (Малыш Остапчук в пути, – Show 24),

– написал Владимир.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская станут родителями: видео

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