Более двадцати лет посвятил сцене: на войне погиб артист балета Владимир Опанасенко

На фронте погиб талантливый артист балета Черниговского украинского академического народного хора Владимир Опанасенко. 39-летний боец ушел из жизни 12 июля вблизи села Нью-Йорк Бахмутского района.

Ему 16 июля должно было исполниться 40 лет. Артист вступил в Силы Обороны в 2023 году.

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Владимир Опанасенко служил командиром стрелкового взвода и младшим лейтенантом. Он более двадцати лет посвятил выступлениям на сцене, в частности, в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ, а однако летом этого года на передовой в Донецкой области его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Коллектив Черниговского областного филармонического центра выражает искренние соболезнования близким, родным, друзьям и всем поклонникам искусства Владимира Станиславовича. Он навсегда останется в нашей памяти, как талантливый артист и доброжелательный коллега. Пусть душа его покоится с миром,

– написали на официальной странице филармонии.

Накануне также стало известно о гибели Игоря Воронки, заслуженного артиста Украины, оперного певца и ведущего артиста Национальной академической капеллы "Думка". К сожалению, из-за оккупации территории, где погиб защитник, пока невозможно провести похороны и получить официальные документы о его смерти. Официально он считается пропавшим без вести.