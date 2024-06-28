Стал победителем "Фабрики звезд" и был женат на Дорофеевой: как изменился Владимир Дантес

Сегодня украинскому музыканту, певцу и ведущему исполняется 36 лет. Личная жизнь знаменитости наполнена незаурядными историями, а вот творческая деятельность продолжает выражаться в разных направлениях.

Не всем известно, что настоящая фамилия музыканта – Гудков. Мужчина родился в Харькове, учился в музыкальном училище, а затем окончил Харьковский политехнический институт по специальности "Финансовое управление бизнесом". Как на протяжении карьеры менялся певец и где он сейчас – подробнее в материале Show 24.

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Путь к успеху

В 2008 году Дантес в паре с Владимиром Олейником покорили публику музыкальным стилем и внешностью во 2 сезоне проекта "Фабрика звезд". Ребята одержали победу и довольно быстро стали популярными.

Дантес & Олейник на "Фабрике звезд" / Фото из открытых источников

После финала победители подобрали название для дуэта – "ДИО. Фильмы", а в 2014 году вернули предыдущее название – "Дантес & Олейник".

Однако впоследствии ребята пошли каждый своей дорогой.

Владимир Дантес – Оля: смотреть видео онлайн

Впоследствии Владимир начал пробовать себя в роли радиоведущего, к тому же довольно успешно. Дантес также был и есть ведущим и участником различных телепрограмм. В частности, можно назвать такие: "Еда, я люблю тебя", "Маленькие гиганты", "Лига смеха", "Маскарад", "Я люблю Украину" и другие.

Также певец начал развивать ютубные проекты, которые собирают немало просмотров. Среди них:

"Stand up 380" – цель – рассказать зрителям об украинских стендап-комиках и развить эту отрасль на широкую общественность;

"Мама, я делаю бизнес" – цель – рассказать об украинских стартапах и показать как развивается локальный бизнес;

"Мама, я гоняю тачки" – цель – доставлять авто для украинских военных из Европы и знакомить аудиторию с неравнодушными людьми, которые работают в пользу Украины;

"Дом культуры" – проект, который снимается на деоккупированных территориях, чтобы напомнить и воссоздать культуру со звездными гостями;

"Пожежа" – шоу снимается в дуэте с Алексеем Дурневым и другими гостями. Суть заключается в том, что мужчины и приглашенные звезды отвечают на вопросы подписчиков без цензуры. Что интересно, проект реализовывается и в офлайн формате.

Музыкальная карьера артиста также продолжает развиваться. Сначала Дантес пел на русском языке, после начала полномасштабной войны перешел на украинский и даже перевел и выпустил песни, которые когда-то получили бешеную популярность, в новом формате.

VOLODYMYR DANTES – Оля: смотреть видео онлайн

Личная жизнь

Дантес познакомился с Дорофеевой в поезде, когда оба направлялись на совместный концерт. Через несколько часов дороги Владимир открыл дверь купе девушки и сказал: "Надя, я женюсь на тебе" и ушел.

Отношения пары начали развиваться очень быстро. За очень короткий промежуток времени влюбленные начали жить вместе, а Дантес трижды делал предложение Наде.

Громкий праздник молодожены организовали в 2015 году. А самое интересное то, что основным декором свадьбы была лаванда, которую специально привезли с родины исполнительницы – Крыма. Это было довольно трудно сделать, ведь тогда полуостров уже находился под контролем оккупантов.

На празднование молодожены пригласили не только родных и друзей, но и коллег из шоубизнеса.

Впрочем, в 2022 году супруги объявили о своем разводе. Как они рассказывали для прессы, причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга, но остаются друзьями.

Почти сразу после развода стало известно, что певица находится в отношениях с Михаилом Кацуриным, а Владимир сошелся с бывшей женой Михаила – Дашей.

Что важно, в браке Кацуриных родилось двое детей. Дети проживают вместе с Дашей и Владимиром.

Где сейчас и чем занимается Дантес

Владимир с самого начала полномасштабного вторжения осудил действия России. Певец продолжает помогать военным со сборами, автомобилями, посещает раненых в госпиталях, делится кадрами российской агрессии и последствиями вражеских обстрелов.

Гастролирует по Украине и за ее пределами. Недавно Дантес признавался, что в последнее время у него было довольно подавленное состояние.

Важной темой остается обновление данных в ТЦК, в соответствии с новым Законом о мобилизации. Ранее певец рассказывал, что "почти списан" для армии, ведь имеет значительные проблемы со зрением. 5 июня Владимир сообщил, что прошел ВВК и обновил данные в ТЦК. Певец поделился, что ему пришлось простоять в очереди более 8 часов, однако удалось воплотить запланированное.

Дантес поделился, что во время прохождения ВВК у него обнаружили и другие проблемы с давлением, сосудами и головой.

Четыре недели назад певец выпустил видеоклип на песню "Дура", где рассказывается об отношениях в которых романтика переросла в абьюз.

VOLODYMYR DANTES – Дура: смотреть видео онлайн

Сейчас у артиста начался тур по Европе с программой "Пожежа".