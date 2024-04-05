Владимир Дантес стал жертвой мошенников: в артиста украли более 100 тысяч гривен

Певец Владимир Дантес на собственном примере рассказал, почему нельзя выбрасывать разбитый телефон. Артисту пришлось разбираться с мошенниками.

В инстаграм-сториз Владимир Дантес рассказал, что случай произошел в январе, когда он стоял на киевском вокзале. Внезапно с его карточек начали исчезать деньги.

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"Фишка была в том, что кто-то с моих карточек в Барселоне что-то покупал. Я заблокировал карты, написал в поддержку банка", – рассказал музыкант.

Мошенники пытались снять с карточек Владимира более 100 тысяч гривен. Частично им это удалось – воры получили доступ к его финансам благодаря телефону, что нашли в Польше.

В чем оказалась большая проблема? Мы с Лешей (Алексей Дурнев, – Show 24) были в туре в Польше, и у меня разбился телефон. Я как-то едва-едва смог перенести данные на новый, а тот просто выбросил. Как выяснилось, этого делать нельзя, потому что его кто-то нашел. Прошел год или полтора, кто-то как-то восстановил доступ и начал в Барселоне что-то покупать с моих карточек,

– поделился Дантес.

Через 3 месяца инцидент решился, после судебных процессов и переписок с магазинами, где снимались средства артиста.

"Прошло три месяца. Банк все время занимался этим делом карточек, с которых снимались деньги, ведь это была афера. Писали, какие-то там суды были... И сегодня вернулись обратно все эти деньги", – обрадовался музыкант.

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