Провокационно и вызывающе: Владимир Дантес презентовал новую песню о токсичных отношениях

Певец Владимир Дантес порадовал поклонников музыкальной премьерой. Это новая песня "Дура", призывающая слушателей выйти из токсичных отношений.

Украинский артист 29 мая выпустил смелую композицию, а также клип на нее. Владимир Дантес решил поднять важную социальную тему в своем новом релизе.

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В некоторых отношениях бабочки в животе превращаются в угрозы, а обещания в пустые и грубые слова. Именно о таких токсичных отношениях, где один партнер пользуется другим, рассказывает песня Дантеса.

Владимир Дантес в треке замечает, что первые звоночки будущего насилия не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви. Но это самая большая ошибка в отношениях. "Дура" – это призыв ко всем женщинам осознать свою ценность и разорвать круг унижения.

Надоело осознавать, как в обществе люди до сих пор нормализуют ужасное отношение партнеров друг к другу, называя это страстью или особенностями характера. Стереотип о том, что нужно потерпеть, полюбить и принять человека таким, как он есть, и в конце концов отдать себя на уничтожение партнеру через искренние чувства – должен умереть,

– подчеркнул Владимир Дантес.

Певец добавил, что любовь – это об уважении и доверии, но никогда не о насилии. Своей песней он завуалировано просит всех прекратить идеализировать подобные отношения и выходить из них несмотря на любые слова партнера.

Как в сети реагируют на новый клип Дантеса

Поклонники уже отзываются о новой композиции украинского исполнителя. Украинцы замечают трансформацию и изменения в музыкальном стиле Владимира Дантеса и хвалят его за правильные смыслы в песнях.