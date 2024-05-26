Show 24 собрал музыкальные новинки от украинских исполнителей за последние 2 недели. Это новая песня представительниц Украины на Евровидении, теплая песня Джамалы и невероятный клип Монатика, созданный Таней Муиньо.

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Главные хиты последней недели

JAMALA

Находясь на последнем месяце беременности, певица не прекращает свою деятельность. Артистка представила новую песню, которую начала записывать уже зная, что ждет третьего ребенка. Трек адресован всем тем, кто верит в любовь во всех проявлениях.

JAMALA – "Люблю": смотрите видео онлайн

Руслана

В свой 51 день рождения певица выпустила новую песню и клип. Все запомнили Руслану по "дикому" образу, но сама артистка заявляет, что в новом проекте она создает новый образ, что является продолжением ее оригинального стиля.

Руслана – "Буйна": смотрите видео онлайн

MONATIK

Артист презентовал новый летний хит, что переносит в волшебный город Одессу. Режиссером видеоработы стала двукратная номинантка на Грэмми – Таню Муиньо. Съемки проходили в Киеве.

MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн

Bloom Twins

Дуэт украинских близняшек Bloom Twins презентовал свой новый рок-сингл о своем личном опыте расставания с любимыми людьми. Как и предыдущие релизы сестер, Your Type также войдет в будущий мини-альбом от Bloom Twins.

Bloom Twins – Your Type: смотрите видео онлайн

Balsam

Талантливый исполнитель выпустил новую песню, которая рассказывает о поиске смысла и настоящей любви. Основная тема композиции – это поиск своего "я" через любовь и веру, несмотря на все препятствия и сомнения, что могут возникать на пути. Это рассказ о том, как любовь способна изменить жизнь и дать новый смысл нашему существованию.

Balsam – "Не шукав": смотрите видео онлайн

Татиша

Новая песня исполнительницы рассказывает об отчаянии, от которого невозможно спрятаться: остается лишь принять его. Вместе с синглом артистка представила видеоработу, что по жанру является семейной сагой. Певица посвятила работу своему отцу.

Татиша – "На глибині": смотрите видео онлайн

TEREN

Певица представила сингл под названием "Колишні". Новый трек – о цикличности событий в отношениях, но при этом непостоянстве человеческих отношений.

TEREN – "Колишні": смотрите видео онлайн

Никита Киселев

Певец и композитор представил игривую композицию о любви "Липа". Это гимн влюбленного мужчины, что в порыве страстной любви к девушке поет о своих чувствах. Этому выражению эмоций способствует обольстительная и романтическая атмосфера лета.

Никита Киселев – "Липа": смотрите видео онлайн

Arutiunova и Feerverk

Исполнители выпустили совместную композицию "Давайте тихіше". Этот дуэт родился благодаря судьбоносному знакомству и несбывшимся мечтам. Мечтам, которым суждено было сбыться в синергии двух личностей.

Arutiunova и Feerverk – "Давайте тихіше": смотрите видео онлайн

Марта Липчей

Украинская певица презентовала дебютный студийный альбом под названием "Народжена в серпні". В него вошло 12 треков артистки. От песни к песне можно проследить рождение и рост рок-звезды, формирование ее взглядов и характера.

Марта Липчей – "Народжена в серпні": слушайте онлайн

Главные хиты предыдущей недели

Панас Буйний

Певец презентовал новую песню, которая переполнена эмоциями. Артист обещает, что слушатель почувствует себя на вершине любви и вдохновения. Съемки клипа проходили во Львове – этот город для артиста очень важен.

Панас Буйний – "Балдію": смотрите видео онлайн

KALUSH и Balsam

Новый фит с участием группы KALUSH "Розбуди мене" рассказывает о внутренней борьбе с неопределенностью и поиском настоящей ценности в мире, где время и соблазн постоянно избавляют нас от существенного и важного.

KALUSH и Balsam – "Розбуди мене": смотрите видео онлайн

7TEEN'S

Молодежный бэнд представил новую символическую видеоработу "Вальс". Вдохновившись школьными воспоминаниями, участники решили создать трек о первой любви, которая у многих состоялась под мотивы весны выпускных классов.

7TEEN'S – "Вальс": смотрите видео онлайн

Mar'ya

Фронтвумен украинской рок-группы AMARIIA Мария Архипова представляет свой сольный поп-проект и дебютный сингл "Знаю", который посвящается каждому, кто влюблен или когда-то любил. Песня – это мелодичная мантра любви, которая охватывает душу своей поэтической проникновенностью.

Mar'ya – "Знаю": смотрите видео онлайн

PARFENIUK

Певец вернулся с новым синглом. Романтический рэп-хит – это способ признаться в любви родному человеку. Вместе с треком артист представил неожиданную видеоработу, где предстал перед фанатами в кардинально новом имидже.

PARFENIUK – "На даху": смотрите видео онлайн

O.Torvald

Участники группы в новой работе помечтали о "далеком Амстердаме" и выразили надежду на то, что когда-то утра снова станут добрыми.

O.Torvald – "Амстердам": смотрите видео онлайн

Jerry Heil & alyona alyona

Jerry Heil & alyona alyona сразу после Евровидения выпустили свой новый трек "Подоляночка" (GET UP), который уже покорил сердца украинцев. Сразу после релиза песня попала в YouTube-тренды.

Jerry Heil & alyona alyona – "Подоляночка": смотрите видео онлайн

SPIV BRATIV

Группа SPIV BRATIV презентовала клип к песне "Хто я". Этой работой музыканты побуждают слушателей задуматься над собственным местом во Вселенной. Это мантра для души, помогающая обрести внутреннюю гармонию и спокойствие.

SPIV BRATIV – "Хто я": смотрите видео онлайн

ХАС

Назар Хассан, который был участником группы Rizups, возродил старый хит группы "Забудь". Это реинкарнация песни, которая получила недостаточное количество внимания.

ХАС – "Забудь": смотрите видео онлайн

BURLA

Украинский певец представил трогательную песню, которую посвятил погибшим. Эта композиция была представлена после Пасхи – на Поминальную неделю. Несмотря на определенную привязку к дате, новая композиция навевает воспоминания по потерянным людям.

BURLA – "Спогади": смотрите видео онлайн