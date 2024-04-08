Прилетело в губу: Владимир Дантес рассказал о неприятной травме
Источник:Владимир Дантес
Украинский певец Владимир Дантес травмировался. Он рассказал поклонникам об инциденте, чтобы те были осторожными.
О своей травме Владимир Дантес рассказал в инстаграм-сториз. Он показал, как разжег костер во дворе частного дома.
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Владимир Дантес травмировался
Украинский певец рассказал об инциденте, произошедшем в процессе подготовки. Когда он рубил дрова, вероятно, обломок полетел ему в лицо. Владимир Дантес посоветовал поклонникам быть осторожными.
Рубя дрова... Будьте осторожны, потому что раскалываясь, может полететь и в вас!
– поделился исполнитель.
Владимир Дантес травмировался / Фото из инстаграм-сториз
Владимир Дантес травмировался / Фото из инстаграм-сториз
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