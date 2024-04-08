Прилетело в губу: Владимир Дантес рассказал о неприятной травме

8 апреля 2024, 21:31
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Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес травмировался. Он рассказал поклонникам об инциденте, чтобы те были осторожными.

О своей травме Владимир Дантес рассказал в инстаграм-сториз. Он показал, как разжег костер во дворе частного дома.

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Владимир Дантес травмировался

Украинский певец рассказал об инциденте, произошедшем в процессе подготовки. Когда он рубил дрова, вероятно, обломок полетел ему в лицо. Владимир Дантес посоветовал поклонникам быть осторожными.

Рубя дрова... Будьте осторожны, потому что раскалываясь, может полететь и в вас!
– поделился исполнитель.


Владимир Дантес травмировался / Фото из инстаграм-сториз


Владимир Дантес травмировался / Фото из инстаграм-сториз

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Автор: Марія Касій