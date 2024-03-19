Медийно раскрученный кулинар, - участник "МастерШефа" ответил Клопотенко на критику Поляковой
Источник:Влад Мицкевич
Победитель "МастерШеф 5" Евгений Клопотенко не очень положительно высказался в сторону Оли Поляковой, мол, он не понимает, какие месседжи она транслирует. В то же время участник "МастерШеф 8" Влад Мицкевич быстро отреагировал на такие упреки и защитил Полякову.
Мицкевич опубликовал видеореакцию на слова Клопотенко, где объяснил, в чем Евгений не прав.
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Что оскорбило Мицкевича в высказываниях Клопотенко
Евгений Клопотенко отметил, что они с Поляковой будто из разных миров даже несмотря на то, что снимаются во многих проектах вместе.
К тому же шеф-повар сразу выделил, что старается оценивать ее исключительно по творческой деятельности, потому что близко с ней он не знаком. Однако, Евгений не понимает, какие образы и месседжи транслирует артистка. Более того, он удивляется тому, что ее продолжают звать на концерты и общаться с ней.
В то же время Влад Мицкевич не стал в стороне и начал отвечать на упреки Клопотенко в сторону Поляковой.
Она продюсер, актриса и певица, а ты просто медийно раскрученный кулинар, который решил хайпануть,
– отмечает Мицкевич.
К тому же Влад признался, когда Клопотенко узнал об участии Поляковой в проекте "Он готовит, а она руководит", то сразу отказался сам появиться в этом шоу. Победитель "МастерШеф" считал, что артистка "перекроет его своим авторитетом и он не выгодно будет выглядеть в кадре".
Также Влад отметил что Оля Полякова транслирует образ сильной, независимой и умной украинки, которую слушают во многих странах мира.
Она передает очень много денег, машин на вооруженные силы и все это делает не за донаты, которые собирает, а за свои деньги. Ну а общаются с ней, потому что она звезда номер один в Украине уже очень много лет и просто крутой человек,
– говорит Влад.
В конце видео Мицкевич пожелал Клопотенку заниматься своим делом, которое у него хорошо получается, а именно – кулинарией.
Что известно о Владе Мицкевиче
- Влад участвовал в 8 сезон телепроекта "МастерШеф", а позже стал финалистом уже "Битвы сезонов".
- В начале полномасштабного вторжения Мицкевич помогал людям с деоккупированной Киевской области. Он вместе с командой готовил 1500-2000 порций еды ежедневно и развозил ее нуждающимся.
- Сейчас он активно донатит и присоединяется к сборам для ВСУ, о чем рассказывает в своем блоге.
- А недавно он признался в борьбе с наркозависимостью, которая долгое время разрушала его жизнь. Однако, справиться с ней помогло любимое дело – творчество и музыка. И вот сейчас сетью распространяется его трек "Май стиль" о тяжелом прошлом повара.