Вячеслав Узелков признался, что 20 лет не общался с мамой и рассекретил причину

Украинский боксер Вячеслав Узелков поделился подробностями об отношениях с 75-летней мамой. Как оказалось, спортсмен не общался с ней 20 лет.

Он даже рассекретил причину, почему так произошло. Как оказалось, к этому, как рассказал Вячеслав, причастна его бывшая жена.

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Так, в день рождения своей мамы, 20 июля, Узелков обратился к ней и рассказал историю об их отношениях. По словам боксера, в браке с Мариной Боржемской он не общался со своей мамой.

Сегодня, у моей мамы день рождения. Ей сегодня 75 лет. Из них, 20 лет, когда был женат, я с ней не общался. Выводы делайте сами,

– отметил фитнес-тренер.

В то же время он добавил, что после развода возобновил общение с матерью и попросил прощения за свой поступок.

После развода я с цветами опустил глаза, потому что боялся посмотреть на нее, пришел и попросил прощения. Сказал, что меня что-то омрачило. И она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сыночек, которого я люблю",

– рассказал Вячеслав.

Он призвал всех беспокоиться о матерях и не заменять их другими семьями.

Мама всегда вас ждет и всегда будет любить,

– подытожил Узелков.

Напомним, о разводе боксера и фитнес тренера стало известно 28 декабря 2018 года. У Боржемской и Узелкова осталось двое детей, однако известно, что пара осталась не в лучших отношениях после разрыва.