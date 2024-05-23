Виталий Козловский окрестил сына Оскара: трогательные кадры из церкви

Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко покрестили первенца. Поэтому в сети уже появились первые кадры из храма.

Фотографию, что интересно, распространили не звездные родители, а церковнослужитель Александр Барычка. Именно он крестил Оскара.

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Что известно о крещении сына Виталия Козловского

Таинство крещения состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в столице.

Новый воин церкви Крестовой. Дождался получения Оскара,

– отметил священник, который крестил малыша.

Он также показал фото, на котором был изображен с Виталием, Юлией и их малышом. Звездные родители позировали в белых нарядах, как и их сын.



Виталий Козловский окрестил сына / Фото с сайта kp.ua

Что известно о сыне Виталия Козловского