Виталий Козловский окрестил сына Оскара: трогательные кадры из церкви

23 мая 2024, 18:02
Читати новину українською

Источник:

kp.ua

Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко покрестили первенца. Поэтому в сети уже появились первые кадры из храма.

Фотографию, что интересно, распространили не звездные родители, а церковнослужитель Александр Барычка. Именно он крестил Оскара.

Важно Двое суток в реанимации: 58-летний Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце

Что известно о крещении сына Виталия Козловского

Таинство крещения состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в столице.

Новый воин церкви Крестовой. Дождался получения Оскара,
– отметил священник, который крестил малыша.

Он также показал фото, на котором был изображен с Виталием, Юлией и их малышом. Звездные родители позировали в белых нарядах, как и их сын.


Виталий Козловский окрестил сына / Фото с сайта kp.ua

Что известно о сыне Виталия Козловского

  • Первенец артиста появился на свет 25 февраля.
  • Певец признался, что они с женой достаточно давно пытались завести ребенка, еще до начала полномасштабной войны.
  • В то же время радостную весть о беременности любимой Виталий получил, находясь на военных учениях.
  • Во время родов Козловский был рядом с женой.
  • Он рассказал, что выбрал имя Оскар для своего ребенка, вдохновившись примером украинки, с которой он познакомился в Италии.
  • Недавно звездный отец рассказал, что первым словом малыша было "Агу" и показал его новые фото.

Автор: Софія Хомишин