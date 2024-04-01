Вслед за Билык: Козловский признался, почему спел на русском после победы в "Шансе"

Украинский певец Виталий Козловский и продюсер Игорь Кондратюк рассказали главную причину записи русскоязычных треков артиста, после победы в проекте "Шанс". Исполнитель и экс-наставник вспомнили и о том, кто выдвинул предложение спеть на языке врагов.

Несмотря на то, что Виталию очень нравилась украинская музыка и песни, его все равно заставляли выступать с русскоязычными треками. Этим человеком был продюсер Юрий Никитин.

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Почему Козловский записывал треки на русском

Экс-наставник и артист вспомнили, что в 2004 году первую песню на языке оккупанта исполнителю предложил спеть продюсер Юрий Никитин. По словам Виталия, тот хотел выступать с украиноязычными треками, однако в проекте "Шанс" он попал в руки Никитина, который поддался "правилам тогдашнего рынка".

Я был таким молодым музыкальным активистом, и мне нравилась именно украинская песня, музыка. Это был мой выбор. При выборе песни мне пытались дать что-то российское, но я принципиально придерживался позиции, что я буду петь только на украинском. В программе "Шанс" меня отдали в руки продюсеру Юрию Никитину. Ну, так диктовал рынок. Такие были правила на тот момент,

– рассказал артист.

Сначала Никитин все же спросил пожелания Козловского. Виталий снова ответил, что хочет исполнять на украинском, одновременно Юрий парировал тем, что "надо попробовать спеть и на русском языке". По словам Козловского, артист "был ребенком" того и сломался.

Экс-наставник Игорь Кондратюк отметил, что в те времена авторы песен часто договаривались о сотрудничестве с российскими артистами. К тому же был бешеный спрос на российские треки, когда украинские песни выпускали значительно реже. Так, у Козловского и возник трек "Шекспир".

Меня спрашивали: "Почему у вас в финальных альбомах "Шанса" есть русские песни?". Я говорил: "Ну спросите у наших авторов, почему я от них не мог добиться украиноязычных текстов". "Шекспир" ему (Виталию Козловскому) записал Юра Никитин,

– рассказал Кондратюк.

Интервью Козловского и Кондратюка: смотрите видео онлайн

Кстати, кроме Козловского, еще Ирина Билык активно записывала в то время песни на русском. Артистка, которая в 90-е один за другим выпускала украиноязычные хиты, начала презентовать первые русскоязычные треки.

Он (Юрий Никитин) мне еще в пример сказал: "Вот Билык, смотри, всегда пела на украинском, и я ей так же сказал "Давай попробуем спеть песню "Снег", и смотри, как она зашла. Это ее суперхит". Поэтому, я на это согласился,

– признался певец.

Что известно о конфликте между Козловским и Кондратюком