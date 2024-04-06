Кондратюк все забрал, – Козловский ошеломил серьезными финансовыми проблемами

Украинский певец и военный Виталий Козловский уже 10 лет платит долг экс-продюсеру Игорю Кондратюку за расторжение конракта. Артист поделился ситуацией, когда постоянное взимание денег экс-наставником едва не оставило Виталия без копейки на фронте.

По словам Козловского, он готов сесть и с глазу на глаз поговорить с Кондратюком. Однако, диалог не может состояться, поскольку Игорь "не доверяет певцу".

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Какая ситуация оставила Козловского без копейки на фронте

Виталий честно признался, что, находясь в Донецкой области у него не хватило денег, чтобы минимально рассчитаться с собратьями за продукты. Мужчина открыл кошелек, а там было пусто. Певец считает постоянное взимание средств Кондратюком – аморальным.

Когда я был в Донецкой области, и мы заехали в продуктовый магазин, на кассе мы должны были скинуться деньгами. Когда я открыл кошелек, говорю: "пацаны, у меня нет денег, у меня Кондратюк все забрал". У меня не осталось ничего в тот момент. Это для меня стало ударом, моему гневу не было предела. Этот человек сделал все, чтобы быть оторванным от реальности. Я думаю, это банальная месть, ему ничего я не должен, он это знает, но никогда не признается,

– поделилась звезда.

К тому же артист отметил, что все же продолжает отдавать часть военной зарплаты Кондратюку. Впрочем, моральный аспект ситуации певец оставляет на совести экс-продюсера.

Я другой, я изменился, у меня есть сын, семья, есть ради кого жить, не думаю категориями "Я", а думаю – "мы". Я бы хотел закрыть эту историю, в юридическом плане я не прав, поэтому я готов все возместить. А моральный аспект ситуации, пусть останется на его совести,

– добавил артист.

Интервью Виталия Козловского: смотрите видео онлайн

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