Олег Винник, Влад Яма, Оксана Байрак и другие: кто из звезд сбежал из Украины и не планирует возвращаться

С началом полномасштабного вторжения украинские звезды активно приобщаются к помощи родной стране. Так, кто-то дает благотворительные концерты, а кто-то вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. В то же время оказались и те знаменитости, которые выбрали спокойную и комфортную жизнь за границей, не планируя возвращаться.

Show 24 собрал информацию о тех звездах, которые сейчас не живут в Украине. Об Олеге Виннике, Владе Яме, Оксане Байрак и других – смотрите далее в материале.

К слову Замалчивает войну и уехал из России: где сейчас находится предатель ARTIK

Александр Эллерт

Шоумен и бывший возлюбленный Ксении Мишиной летом 2022 года уехал в США.

По словам комика, он должен был принять участие в концерте, посвященном Дню Независимости Украины. Несмотря на то, что мероприятие таки состоялось, Александр до сих пор не покинул Штаты.

В марте 2024 года его коллега и друг Андрей Рыбак рассказал, что выезд юмориста мог быть связан с астмой, которой он страдает уже длительное время.



Александр Эллерт / Фото из инстаграма комика

Олег Винник

Один из самых известных артистов Украины – это осталось в прошлом. Сейчас певца считают предателем и беглецом.

Винник исчез из информационного пространства с началом полномасштабного вторжения. Было только известно, что артист уехал в Германию.

В июне 2023 года исполнитель дал первое интервью где признался, что пересек границу 26 февраля 2022 года. Он не видит в этом проблемы, а взамен считает, что важно то, что человек сделал для своей родины. Также артист рассказал о загадочной болезни, из-за которой ему пришлось уехать, после чего снова исчез.



Олег Винник / Скриншот из последнего интервью певца

Оксана Байрак

Режиссер еще до войны активно сотрудничала с российскими актерами, негативно высказывалась о Евромайдане и обвиняла Украину в войне на Донбассе.

В начале полномасштабного вторжения Оксана находилась в Одессе, где должна была праздновать свой день рождения. Однако впоследствии она оказалась в России. Там женщина взяла псевдоним – "Фрося Касьян" и начала снимать сериал для вражеского канала.

Сейчас Байрак активно публикует фото из Санкт-Петербурга и даже призналась в любви к России. В то же время она ограничила украинцам доступ к просмотру ее блога.

Интересно, что недавно режиссер назвала себя патриоткой Украины и призналась, что ее родной язык – украинский.



Оксана Байрак / Фото из инстаграма режиссера

Слава Каминская

Бывшая участница группы "НеАнгелы" вместе с детьми и своим избранником переехала за границу с начала вторжения. Однажды женщина создала скандал вокруг своего нежелания переходить на украинский в общении.

Я говорила и говорю на русском. Я живу в Испании и Нидерландах. И возвращаться не собираюсь. Потому что все сложно в головах у наших,

– призналась певица.

Однако впоследствии Каминская сказала, что это было "сгоряча" и ей очень жаль.

Многие из нас сейчас неуравновешены по понятным причинам. И пусть мне 38, но внутри меня живет маленькая девочка, которой иногда свойственно обижаться,

– добавила Слава.



Слава Каминская / Фото из инстаграма певицы

Влад Яма

Хореограф и судья "Танцев со звездами" покинул территорию Украины в первые часы после полномасштабного вторжения. По словам Влада, ему удалось это сделать до ограничения выезда мужчинам призывного возраста.

Яма вместе с женой и сыном находится в Майами, в США. Там мужчина с начала 2023 года устроился тренером по танцам.

В своем блоге он активно делится беззаботной и комфортной жизнью в Америке, за что часто получает хейт от украинцев.

Влад Яма молчит относительно своего возвращения в Украину, однако ведущий Юрий Горбунов считает, что танцовщик уехал навсегда.



Влад Яма / Фото из инстаграма хореографа

Андрей Щегель

Комик и участник подкаста Srakadupa сбежал из Украины во время полномасштабной войны, о чем сам и рассказал. Министерство культуры предоставило ему разрешение на выезд за границу в благотворительных целях, но юморист так и не вернулся. Несмотря на имеющиеся три повестки, Андрей уверяет, что сбежал точно не из-за них, а просто решил "воспользоваться правом на комфортную жизнь". По его мнению, защитники Украины "сами решают свою судьбу на войне".

Сеть активно начала хейтить комика за такие откровенные высказывания, на что он вообще обозвал Украину "й*б*ным цирком с попаяными дебилами". Несмотря на извинения за свои слова, Щегель до сих пор так и не вернулся в Украину.



Андрей Щегель / Скриншот из интервью комика