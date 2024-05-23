Двое суток в реанимации: 58-летний Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце

Жена Виктора Павлика поделилась, что ее любимый перенес операцию на сердце. Екатерина в слезах рассказала как все это было.

Блогерша даже показала кадры из операционной. Выяснилось, что певец провел 2 дня в реанимации.

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Что Екатерина Репяхова рассказала об операции Виктора Павлика

Артист 10 дней лежал в больнице, где ему делали хирургическое вмешательство в течение 4 часов. Состояние певца было критическим – у него даже на полчаса остановилось сердце. Все это время он находился под аппаратом искусственного кровообращения.

После операции Виктор Павлик двое суток провел в реанимации, а еще полдня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Только сейчас, по словам Репяховой, исполнитель оправился и начал проходить реабилитацию после сложного хирургического вмешательства.

Для меня это была вечность. Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе,

– подчеркнула Екатерина.

Что известно о состоянии здоровья Виктора Павлика