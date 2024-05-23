Двое суток в реанимации: 58-летний Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце
Источник:Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика поделилась, что ее любимый перенес операцию на сердце. Екатерина в слезах рассказала как все это было.
Блогерша даже показала кадры из операционной. Выяснилось, что певец провел 2 дня в реанимации.
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Что Екатерина Репяхова рассказала об операции Виктора Павлика
Артист 10 дней лежал в больнице, где ему делали хирургическое вмешательство в течение 4 часов. Состояние певца было критическим – у него даже на полчаса остановилось сердце. Все это время он находился под аппаратом искусственного кровообращения.
После операции Виктор Павлик двое суток провел в реанимации, а еще полдня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Только сейчас, по словам Репяховой, исполнитель оправился и начал проходить реабилитацию после сложного хирургического вмешательства.
Для меня это была вечность. Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе,
– подчеркнула Екатерина.
Что известно о состоянии здоровья Виктора Павлика
- Артист страдает врожденным пороком сердца, который с годами привел к выходу из строя одного из его сердечных клапанов. В июле 2022 года врачи поставили диагноз и рекомендовали срочно заменить клапан на искусственный, поскольку есть угроза внезапной смерти.
- Сначала певец планировал сделать операцию осенью 2022 года, однако впоследствии отказался от нее. По словам его жены, Павлик решил не оперироваться, поскольку чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем. Кроме того, его 80-летняя мать также имеет больное сердце, и артист надеялся прожить столько же, сколько и она, без хирургического вмешательства.
- К счастью, в начале мая с исполнителем связались врачи, которые уговорили его сделать операцию.