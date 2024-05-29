Получил тяжелое ранение на фронте и проходит реабилитацию: как изменился Виктор Розовый

Украинский юморист уже давно любимец публики. Виктор не только один из лучших комиков страны, но и мужественный защитник своей Родины.

Часть представителей украинского шоубиза уже давно сменила гражданский наряд на пиксель. А беззаботная жизнь поменялась на постоянную войну с врагом. Как строилась карьера Виктора Розового и где он сейчас – подробнее в материале Show 24.

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Как начиналась карьера комика

Мужчина родился 9 октября 1988 года во Львове. О детстве и юности Виктора неизвестно фактически ничего. Во времена студенчества играл за сборную "Львовской Политехники", а затем представлял команду "Метр семьдесят". Однако новая команда через некоторое время исчерпала себя, и юноши создали новую – "Загорецкая Людмила Степановна". Когда-то Виктор рассказывал, что название списано с имени другого человека – Закалюжной Людмилы Степановны, которая работала в студенческом общежитии.

"ЗЛС" в Мелитополе / Фото из Википедии

Команда состояла всего из трех человек: Виктора Розового, Святослава Антипова и Дмитрия Гояна. Комики выступали в региональных лигах (Лига смеха. Запад). Виктор и Святослав даже вели канал на ютубе "Kurva matj", где звучали контрабандистские песни с нецензурной лексикой и юмористическим подтекстом.

Участие в "Лиге смеха"

"Загорецкая Людмила Степановна" появилась на экранах телезрителей в третьем сезоне проекта и сразу получила горячую привязанность. Ребята отличились среди других участников юмором и стилем. Тогда их тренером стал Юрий Горбунов.

"Загорецкая Людмила Степановна" – вот такой вот Прикол на фестивале "Лиге смеха": смотреть видео онлайн

Команда дошла до финала сезона, а соперниками выступила молдавская команда "Стояновка". По решению судей, победителями сезона стали сразу две команды. В 2018 году ребята приняли участие в Летнем кубке под тренерством Станислава Боклана, и одержали победу.

"Загорецкая Людмила Степановна" и Стас Боклан – Победители Летнего кубка "Лиги смеха" 2018: смотреть видео онлайн

После феноменального успеха Виктор продолжил медийную карьеру. В частности, снимался в "Іграх приколів", "Скажене весілля", "Зірконавти", "Країна У 2.0" и даже несколько выпусков был соведущим Евгения Кошевого в "Лиге смеха".

Виктор Розовый ведущий в проекте "Лига смеха" / Скриншот с видео

Жизнь вне экрана

В повседневной жизни Виктор поддерживает здоровый образ жизни. Часто был ведущим на различных торжествах, вроде свадьбы или корпоративы.

В конце февраля 2022 года мужчина ушел добровольцем в полк ССО "Азов", который впоследствии стал 3 отдельной штурмовой бригадой ВСУ.

Виктор Розовый на фронте / Фото из инстаграма военного

Виктор рассказывал, что еще в 2014 году хотел пойти на фронт, но из-за ряда жизненных обстоятельств ему тогда не удалось этого сделать. Он признавался, что все годы его мучили угрызения совести.

На фронте защитник освещал различные события, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях. Воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. Он отмечал, что на войне избавился от чувства страха смерти, но иногда ему приходится сталкиваться с обесцениванием боевого опыта. Люди часто пишут или говорят, что "он ничего не видел на фронте", потому что из-за медийности его часто приглашают на интервью.

Виктор Розовый / Фото из инстаграма военного

21 марта 2024 года Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы. Мужчине провели ряд операций. Сейчас он находится на лечении и реабилитации в Украине.

Виктор Розовый после ранения / Скриншот из сторис Виктора Розового

Личная жизнь

8 марта этого года Розовый женился на Ольге Мерзликиной. Девушка – украинская модель, юмористка, актриса развлекательного ютуб-канала "Горобина". Свадьбу пара сыграла во Львове, выбрав черно-белый дрескод. Среди приглашенных гостей было немало украинских юмористов.

После ранения на фронте, любимая рядом с мужем, поддерживает его и собирает средства на лечение.

Ольга Мерзликина передала часть средств для 2 роты 3 ОШБр / Фото из инстаграм-сториз

Из собранной суммы, пара приобрела на почти полтора миллиона гривен 6 ночников с креплениями для медиков, которые спасли Виктора.