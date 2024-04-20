Виктор Павлик хотел подавать на развод с 29-летней женой: что стало причиной этого

Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала, что едва не развелась с певцом. Все из-за пластических операций, которые она иногда делает.

Блогер объяснила: муж надеялся, что развод напугает Екатерину и она передумает менять свою внешность. Впрочем, это не сработало.

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Почему пластические операции Репяховой едва не стали поводом для развода

Екатерина рассказала, что Виктор Павлик был против любых манипуляции с внешностью любимой.

Когда-то он мне говорил, если сделаешь то или то, то я разведусь... Ну не разводится, понятное дело. Он думал, что это будет работать, но не работает,

– отметила инфлюенсер.

В то же время она отметила, что перед тем, как сделать какую-то пластическую операцию, она долго морально готовит партнера. Однако подчеркнула, что не советуется с ним, а просто ставит перед фактом.

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Какие пластические операции делала Екатерина Репяхова