Я хотел еще дочь, – отец Скрябина откровенно рассказал о 57-летнем браке с Ольгой Кузьменко

Виктор Кузьменко прожил со своей женой Ольгой 57 лет. Уже после смерти любимой он поделился подробностями их брака.

В частности, мужчина вспомнил начало их отношений, когда они с Ольгой Михайловной ежедневно писали друг другу письма. Кроме того, Виктор признался, хотел ли еще детей.

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Что Виктор Кузьменко рассказал об отношениях с Ольгой

Мужчина отметил, что с женой прожил 57 счастливых лет.

Я ушел в армию, и мы договорились с Ольгой Михайловной, что будем писать друг другу каждый день письма. Сегодня как-то так удивляюсь, о чем можно было каждый день писать, но писалось потому, что писало сердце. Любовь писала,

– рассказал отец Скрябина.

Уже после того, как родился Андрей, Виктор признается, что у него "выросли крылья". Сын, по его словам, был "связующим звеном между мамой и папой".

Я хотел еще дочь, но Ольга Михайловна имела тяжелые роды, и она просто где-то немножко, или страх был, или что-то. А я уже не хотел настаивать,

– добавил старший Кузьменко.

Интервью с отцом Кузьмы: смотрите видео онлайн

Когда умерла Ольга Кузьменко

Мама Скрябина ушла из жизни 23 сентября 2023 года в возрасте 76 лет.

Выяснилось, что женщине диагностировали стремительно развивающуюся болезнь. По словам Виктора Кузьменко, жена провела в больнице около 7 месяцев и имела два инсульта.

Все развивалось так молниеносно, что когда забрала "скорая", обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к постели,

– добавила дочь Кузьмы.