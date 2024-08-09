Солист группы ТИК Виктор Бронюк покинул ряды ВСУ после года службы

Виктор Бронюк, фронтмен популярной украинской группы ТИК, уволился из Вооруженных сил Украины после года и двух месяцев службы. Музыкант вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения России.

В то же время поделился, что мог и не идти воевать. Виктор Бронюк откровенно объяснил, почему так произошло.

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Музыкант подчеркнул, что увольнение было вынужденным шагом из-за семейных обстоятельств.

Причиной увольнения Бронюк назвал необходимость ухаживать за отцом, который имеет инвалидность первой группы после перенесенного инсульта. "Я теоретически мог и не уходить. Такое было время, я прослужил год и два месяца, и ситуация требовала немного больше времени уделять (отцу – 24 Канал),

– объяснил исполнитель.

Ранее о мобилизации высказался Александр Сидоренко, известный как Фоззи из группы ТНМК. Артист поделился, что ожидает сообщения от системы "Резерв+" и готовится снова пройти медицинскую комиссию.