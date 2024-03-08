Расплакалась в гримерке: почему и когда Заворотнюк рыдала на плече у украинского актера

Украинский актер Виктор Андриенко рассказал, как когда-то участвовал в одном проекте вместе с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. По словам кинозвезды, россиянка была поражена до слез украинским шоу-бизнесом.

До 2014 года российские знаменитости были частыми гостями на украинском телевидении. В одном из тогдашних шоу “Как две капли воды” ведущей была российская актриса Анастасия Заворотнюк. Андриенко говорит, что звезда сериала “Моя прекрасная няня” была шокирована нашим шоу-бизнесом и то, как общаются между собой артисты: мол, российский звездный бомонд совсем другой.

К слову Цинизму нет предела: предательница Повалий спела с китаянкой, которая выступала в оккупированном Мариуполе

Что говорила Анастасия Заворотнюк об украинском шоубизнесе

Проект "Как две капли воды" выходил осенью 2013 года, за несколько месяцев до начала Революции Достоинства. К съемкам было привлечено немало как российских, так и украинских звезд. После завершения шоу, как вспоминает Виктор Андриенко, к нему в гримерку зашла Заворотнюк и расплакалась.

Россиянка не могла поверить в то, как украинские знаменитости поддерживают друг друга, хотя на экране были ожесточенными конкурентами. Анастасия не сдержала эмоций и горько расплакалась: мол, в российском шоу-бизе такого тепла и понимания нет.

Когда мы заканчивали, Заворотнюк так расплакалась. Она как увидела, как мы общаемся, как вся толпа, который конкуренты между собой, аплодируют. Она говорит: "Как это? Вы же конкуренты и все аплодируете друг другу". Она пришла в гримерку и расплакалась на плече. Она говорила: "Вы – другие, у нас такого нет",

– вспомнил Андриенко.

Анастасия Заворотнюк / Фото из инстаграма актрисы

Куда исчезла Анастасия Заворотнюк