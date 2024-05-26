Верка Сердючка пела на русском в Киеве: омбудсмен ответил, накажут ли за это артистку

Языковой омбудсмен Тарас Креминь прокомментировал недавний скандал с участием Верки Сердючки. Он ответил, нарушила ли артистка Закон Украины.

Верка Сердючка на концерте в Киеве исполнила несколько русскоязычных песен, что возмутило сеть. Однако она не нарушила законодательство, говорит Уполномоченный по защите государственного языка.

Смотрите также Спела на русском в Киеве: в сети возмущены концертом Верки Сердючки

Накажут ли Верку Сердючку

Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это есть в официальном репертуаре, то – не запрещено,

– рассказал Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что он поддерживает тех артистов, которые перешли на украинский и перевели свои песни. Такая тенденция должна продолжаться. Кремень надеется, что обсуждение скандала приведут к очередной волне украинизации.

"Но! По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав.

Тарас Кремень рассказал, что получил несколько жалоб из-за нарушения языковых прав на концерте Верки Сердючки.

Со своей стороны мы будем обращаться к организаторам, к исполнителю, в Министерство культуры как к регулятору в сфере культуры и информационной политики и за разъяснениями, и для того, чтобы украинского языка действительно было больше,

– подытожил омбудсмен.

Почему возник скандал