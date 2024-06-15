Василий Вирастюк официально развелся: фото с новой возлюбленной

Спортсмен Василий Вирастюк официально развелся со второй женой Инной. Он признался, что находится в новых отношениях.

Василий Вирастюк заявил о разводе с женой еще в октябре в 2022 году, а сообщил об этом через год. Официальное расторжение брака состоялось 11 июня.

Смотрите также Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально развелись после 7 лет брака

Судебный процесс между Василием Вирастюком и его второй женой Инной длился более полутора лет. Только в мае Печерский суд принял окончательное решение.

Сейчас спортсмен находится в новых отношениях. Он показал фото любимой девушки, которая родила ему четвертого сына.

Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто,

– рассказал Василий Вирастюк.



Василий Вирастюк с новой возлюбленной / Фото из инстаграма Василия Вирастюка

Личная жизнь Василия Вирастюка