Василий Вирастюк официально развелся: фото с новой возлюбленной
Источник:Василий Вирастюк
Спортсмен Василий Вирастюк официально развелся со второй женой Инной. Он признался, что находится в новых отношениях.
Василий Вирастюк заявил о разводе с женой еще в октябре в 2022 году, а сообщил об этом через год. Официальное расторжение брака состоялось 11 июня.
Смотрите также Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально развелись после 7 лет брака
Судебный процесс между Василием Вирастюком и его второй женой Инной длился более полутора лет. Только в мае Печерский суд принял окончательное решение.
Сейчас спортсмен находится в новых отношениях. Он показал фото любимой девушки, которая родила ему четвертого сына.
Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто,
– рассказал Василий Вирастюк.
Василий Вирастюк с новой возлюбленной / Фото из инстаграма Василия Вирастюка
Личная жизнь Василия Вирастюка
- В 2003 году спортсмен женился на Светлане Забияке – чемпионке Украины по фитнесу. Женщина трагически погибла во время снежной лавины на курорте в Турции в 2006 году.
- Через 4 года Василий Вирастюк женился во второй раз с Инной, которая работала в немецкой фармацевтической компании.
- Они познакомились в пробках на дороге – Василий сфотографировал номер машины девушки, а потом нашел ее адрес и прислал букет цветов. После этого у пары завязались отношения.
- Инна уехала за границу после начала полномасштабной войны. Их брак не прошел испытание расстоянием: Василий Вирастюк закрутил отношения с другой.
- Василий Вирастюк имеет четырех детей – Адама от первого брака, Олега, Александра от второй жены и сына Владимира от новых отношений.