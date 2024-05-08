Очень приятная встреча, – Ирина Федишин показала, что ей подарил Валерий Залужный
Источник:Ирина Федишин
Украинская певица Ирина Федишин недавно встретилась с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По этому случаю артистка показала, что именно он ей подарил.
В то же время Ирина не оставила и Валерия без презента. Мужчине понравился оригинальный подарок исполнительницы.
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Что Залужный подарил Федишин
Певица опубликовала в своих соцсетях видео встречи с Валерием Залужным. Мужчина оставил автограф для поклонников Ирины в Америке и Канаде, куда совсем скоро артистка поедет с туром.
Также Залужный подарил исполнительнице грамоту с подписью "Поощрительный взгляд стального генерала заслужила Ирина Федишин". В ответ певица сделала презент Валерию, вручив ему футболку со своим портретом и ремень с пряжкой в виде гильзы.
Однако, на этом подарки не закончились. Впоследствии Ирина спела для Залужного песню "Маленькие ладошки". По словам Валерия, он никогда бы не подумал, что будет иметь возможность услышать этот трек вживую.
Очень теплая встреча с Валерием Залужным,
– подписала видео Федишин.
Последние новости об Ирине Федишин
- Сразу после встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным Федишин опубликовала совместное фото с ним. Он подписал сувениры для фанов Ирины. В то же время звезды обменялись подарками.
- На днях певицу заподозрили в сокрытии беременности, а все из-за ее новой песни и клипа "Секрет". В видеоработе артистка показалась с округлым животом, к которому прикоснулся ее муж.
- Впрочем, пока звезда официально не подтвердила, действительно ли в третий раз беременна.