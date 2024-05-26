Залужный снова замиловал новым селфи с женой и ответил на комментарии

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании замиловал новым селфи с женой. Кроме того, Валерий Залужный ответил на комментарии в сети.

Новое фото "Железный генерал" опубликовал в фейсбуке вечером 25 мая. Оно уже собрало более 40 тысяч лайков, сотни репостов и комментариев.

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"Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки"

Новое селфи с женой Еленой Валерий Залужный подписал смайликом в форме сердца. Пара улыбается.

Залужный опубликовал новое селфи с женой / Фото из фейсбука бывшего Главкома

Также "Железный генерал" ответил на вопрос подписчицы: "Как вы?".

Спасибо. все нормально,

– отметил Залужный.

Залужный ответил на комментарии в фейсбуке / Скриншот

Заметим, что фото пары традиционно собрало большое количество реакций. В частности, уже более двух сотен комментариев. Среди них:

"Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки",

"Замечательные. Пусть Бог хранит",

"Какие же вы красивые. Берегите себя",

"Мы же ждем!!! Вы там чтобы не задерживались!",

"Надежный тыл. Госпожа Елена, спасибо за господина Валерия!",

"Удачи, господин генерал",

"Хорошие"...

Краткая справка. Владимир Зеленский 9 мая уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом носить военную форму. Президент назначил бывшего Главнокомандующего послом в Великобритании.

Кстати, после назначения на должность "Железный генерал" также очаровал сеть фото.