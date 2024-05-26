Залужный снова замиловал новым селфи с женой и ответил на комментарии

26 мая 2024, 17:44
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Валерий Залужный

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании замиловал новым селфи с женой. Кроме того, Валерий Залужный ответил на комментарии в сети.

Новое фото "Железный генерал" опубликовал в фейсбуке вечером 25 мая. Оно уже собрало более 40 тысяч лайков, сотни репостов и комментариев.

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"Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки"

Новое селфи с женой Еленой Валерий Залужный подписал смайликом в форме сердца. Пара улыбается.

Залужный опубликовал новое селфи с женой / Фото из фейсбука бывшего Главкома

Также "Железный генерал" ответил на вопрос подписчицы: "Как вы?".

Спасибо. все нормально,
– отметил Залужный.

Залужный ответил на комментарии в фейсбуке / Скриншот

Заметим, что фото пары традиционно собрало большое количество реакций. В частности, уже более двух сотен комментариев. Среди них:

  • "Прекрасные. Как приятно видеть ваши улыбки",
  • "Замечательные. Пусть Бог хранит",
  • "Какие же вы красивые. Берегите себя",
  • "Мы же ждем!!! Вы там чтобы не задерживались!",
  • "Надежный тыл. Госпожа Елена, спасибо за господина Валерия!",
  • "Удачи, господин генерал",
  • "Хорошие"...

Краткая справка. Владимир Зеленский 9 мая уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом носить военную форму. Президент назначил бывшего Главнокомандующего послом в Великобритании.

Кстати, после назначения на должность "Железный генерал" также очаровал сеть фото.

Автор: Юлія Муріна