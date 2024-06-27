Имеем общее имущество, – Валерий Харчишин раскрыл, в каких отношениях с экс-супругой
Источник:Слава Демин
Еще до начала полномасштабного вторжения лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин развелся с женой. Певец рассказал об общении с экс-возлюбленной и воспитании детей.
В браке с Юлией он пробыл 13 лет. У пары было двое общих детей, один из которых имеет неизлечимую болезнь.
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Валерий заверил, что несмотря на обиды, должен поддерживать связь с экс-супругой. Дело в том, что они имеют общих детей, которыми продолжают заниматься. Для Харчишина важно обеспечить им наличие отца и матери в их жизни.
Мы взрослые люди и не просто имеем общее имущество, которое следует поделить, а общих детей. И хочешь ты иметь отношения, или скрываешь ненависть, но ты должен общаться, потому что у тебя есть общие дети. Ты должен быть человеком,
– подчеркнул музыкант.
Впрочем, артист рассказал, что сразу после развода ему было трудно оставаться в дружеских отношениях с экс-супругой. В то же время певец раскрыл, что и сейчас не может похвастаться идеальным общением с Юлией. Вероятной причиной трудностей он считает неспособность рассматривать экс-супругу отдельно от общих детей. Исполнитель в течение длительного времени имел четкий образ семьи, но не жены.
Мне это очень трудно удается до сих пор. Это очень трудно всегда. Я не умел разделять детей и их мать. Я воспринимал их, как одно целое. То есть как семья, а не как независимые жизни. И это трудно было,
– заметил Валерий.
Валерий Харчишин об экс-жене: смотрите видео онлайн
Что известно о бывшем браке Валерия Харчишина
- Он женился на Юлии в 2009 году. Супруги воспитывали двух общих детей и старшего сына от первого брака Валерия.
- Впрочем, музыкант рассказывал, что тяжелая болезнь сына Евгения привела к ухудшению отношений с женой.
- Пара была вместе на протяжении 13 лет, но до начала полномасштабного вторжения решила разойтись. По словам Харчишина, он тогда переехал в другой дом и "жил другой жизнью".
- Артист назвал три причины, почему расстался с Юлией. Исполнитель объяснил, что не верит в существование любви на расстоянии. К тому же, как отметил Валерий, критические ситуации разоблачают истинную природу людей, что привело к спорам в браке. Более того, несмотря на пребывание в браке и воспитание детей, в его жизнь пришла любовь.