Интересно, что радостную весть сообщил не лично Марк. Мужчина не имеет соцсетей и не хочет освещать свою жизнь на публику.

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Об отцовстве Дробота стало известно благодаря "Молодому театру", где актер продолжает творить на сцене. Избранница Марка – Марина Бондарчук – родила первенца актеру. Пара теперь воспитывает девочку, которой дали необычное имя – Златомира.

Театр поздравил влюбленных с радостным событием в их жизни. В то же время работники выразили теплые пожелания новорожденному ребенку Дробота.

Счастливой судьбы девочке, любви, уюта и понимания семье. Пусть маленькая звездочка растет под мирным небом, а ее детство будет беззаботным и полным радости,

– отметил "Молодой театр".

Что известно о Марке Дробота