Интересно, что радостную весть сообщил не лично Марк. Мужчина не имеет соцсетей и не хочет освещать свою жизнь на публику.
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Об отцовстве Дробота стало известно благодаря "Молодому театру", где актер продолжает творить на сцене. Избранница Марка – Марина Бондарчук – родила первенца актеру. Пара теперь воспитывает девочку, которой дали необычное имя – Златомира.
Театр поздравил влюбленных с радостным событием в их жизни. В то же время работники выразили теплые пожелания новорожденному ребенку Дробота.
Счастливой судьбы девочке, любви, уюта и понимания семье. Пусть маленькая звездочка растет под мирным небом, а ее детство будет беззаботным и полным радости,
– отметил "Молодой театр".
Что известно о Марке Дробота
- Его родители были причастны к театру, поэтому решил стать актером. В 2010 году он окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.
- Во время студенчества начал работать в Киевском академическом Молодом театре.
- В 2015-м Марк получил премию "Киевская пектораль" за роль в спектакле "Коварство и любовь", а через 4 года – звание Заслуженного артиста Украины.
- Во время полномасштабной войны актер стал работать в Одесском Украинском театре. Также он выступал в Ровенском музыкально-драматическом театре.
- Дробот продолжил играть роли и в кино, присоединившись к съемкам в остросюжетной мелодраме "Хрустальные источники".
- Марк не имеет социальных сетей, поскольку не считает правильным рекламировать себя. Медийность для него не является приоритетом.