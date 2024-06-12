"Культура агрессии и террора": концерт российской балерины Захаровой отменили в Словении
Источник:МИД Украины
Прима-балерина Светлана Захарова планировала выступить с концертом в Словении. МИД Украины приложил руку к тому, чтобы не допустить российскую культуру на международную площадку.
Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы международные партнеры прекращали сотрудничество с любыми культурными представителями России. Так удалось отменить очередной концерт россиянки в Словении.
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Российская прима-балерина Светлана Захарова планировала выступить с проектом "Моданс" в Словении в рамках Люблянского фестиваля, но концерт отменили.
Это произошло благодаря тому, что Посольство Украины в Словении комплексно поработали с представителями словенских государственных учреждений. Отмене выступления также поспособствовала украинская община.
Российская культура – культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Спасибо нашим партнерам за недопущение распространения российского так называемого "большого искусства" на мировых сценах и площадках,
– говорится в заявлении МИД.
Концерт Захаровой отменили / Фото из телеграмма МИД Украины
Светлана Захарова: что о ней известно
- Прима-балерина имеет украинские корни. Она родилась в Луцке и училась в Киевском хореографическом училище. Но впоследствии приняла участие в конкурсе в Санкт-Петербурге, а затем присоединилась к Мариинскому театру. С 2003 года работала в Большом театре.
- Светлана Захарова не была вне политики: в 2007 году она стала депутатом Государственной Думы и членом партии "Единая Россия". В 2014 она открыто поддержала российское вторжение в Украину, подписав письмо в поддержку политики диктатора Путина по вооруженной агрессии в Украине.
- За антиукраинскую деятельность Светлана Захарова с января 2023 года находится под санкциями СНБО.