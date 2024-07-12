В пятницу, 12 июля, на территории больницы "Охматдет", которая подверглась разрушениям в результате российского ракетного удара, состоялось чествование памяти жертв. Камерный оркестр "Киев-классик" во главе с главным дирижером Германом Макаренко исполнил реквием.

К слову На месте разрушенных корпусов "Охматдета" построят новый

Герман Макаренко вспомнил, что раньше оркестр играл на территории "Охматдета", когда строился один из корпусов.

Мы чтим память тех, кого с нами уже нет. В то же время благодарим коллектив, этим героям, которые лечат не только во время войны. Говорим о том, что мы несокрушимы,

– подчеркнул дирижер.

На "Реквием по погибшим" собрались работники больницы и десятки неравнодушных. На место разрушенного здания возложили цветы.



"Реквием по погибшим" / Фото Суспильне Киев, Дарья Кинша

Напомним, 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали и столицу, в частности, целенаправленно запустили ракету по одной из крупнейших детских больниц "Охматдет". В результате атаки там погибли два человека, более 50 получили ранения.