У п'ятницю, 12 липня, на території лікарні "Охматдит", яка зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару, відбулось вшанування пам'яті жертв. Камерний оркестр "Київ-класик" на чолі з головним диригентом Германом Макаренком виконав реквієм.

До слова На місці зруйнованих корпусів "Охматдиту" побудують новий

Герман Макаренко пригадав, що раніше оркестр грав на території "Охматдиту", коли будувався один з корпусів.

Ми вшановуємо пам'ять тих, кого з нами вже немає. Водночас дякуємо колективу, цим героям, які лікують не тільки під час війни. Кажемо про те, що ми незламні,

– підкреслив диригент.

На "Реквієм за загиблими" зібралися працівники лікарні та десятки небайдужих. На місце зруйнованої будівлі поклали квіти.



"Реквієм за загиблими" / Фото Суспільне Київ, Дар'я Кінша

Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти атакували і столицю, зокрема, цілеспрямовано запустили ракету по одній з найбільших дитячих лікарень "Охматдит". Унаслідок атаки там загинуло двоє людей, понад 50 отримали поранення.