Умер Эрик Кармен - автор всемирно известного хита All by Myself
Источник:Eric Carmen
Певец Эрик Кармен умер в возрасте 74 лет во сне. Об этом сообщили его родные в официальном заявлении, которое было опубликовано на сайте покойного исполнителя.
Эрик Кармен ушел в мир иной в середине марта, когда спал. Впрочем, точную дату смерти и причину жена покойного певца Эми не указала.
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Эрик Кармен умер
В официальном обращении к поклонникам творчества Эрика говорится, что Кармен был счастлив знать, что его музыка нашла отклик в сердцах миллионов фанов. Также жена Кармена попросила, чтобы журналисты уважали конфиденциальность семьи покойной звезды и дали им возможность пережить непростую потерю.
С огромной грустью мы сообщаем душераздирающую новость о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне в выходные. Ему было очень приятно осознавать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих, и это будет его незабываемым наследием. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи, пока мы оплакиваем нашу огромную потерю. Любовь - это все, что имеет значение... Верность и навсегда,
– написала Эми Кармен.
Что известно об Эрике Кармене
- Эрик Кармен родился в 1949 году в пригороде Кливленда.
- Свою популярность певец получил в группе Raspberries.
- С 1970 годов Эрик начал сольную карьеру. В это время был написан трек "All by Myself", который в 1996 году перепела Селин Дион.
Эрик Кармен – All by Myself: слушать онлайн песню