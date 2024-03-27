Драматизм в каждом видео: тиктокеры заполонили сеть роликами под трек "Люблю тебе"

В тикток настоящий бум на рилсы под песню Сергея Заболотного "Люблю тебе", которая стала настоящим новым хитом.

Пожалуй, не найдется человека, который бы не слышал этот трек. "Люблю тебе, маниш мене, дурманиш...", – слова которые звучат в голове миллионов украинцев и даже иностранцев.

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Что известно о треке "Люблю тебе"

В конце февраля этого года в сети завирусилась песня "Люблю тебе" в исполнении певца Сергея Заболотного, которая задевает сердце каждого меломана своим надрывом и драматизмом.

Как оказалось, исполнитель перевел хит казахского певца Кайрата Нуртаса "Seni Suiem", релиз которого вышел еще четыре года назад.

Кайрат Нуртас – "Seni Suiem" – слушать онлайн трек:

Впрочем, успех ждал именно на украинскую версию песни. Второе дыхание, которое дал Заболотный сингл, разрывает сеть. Теперь кавер соловьиной звучит на весь мир. В Интернете юзеры пишут, что украинское звучание превзошло оригинал.

Сергей Заболотный – Люблю тебе – слушать онлайн трек:

Как сеть реагирует на украинский перевод песни

"Люблю тебе" Сергея Заболотного до сих пор на вершине популярности во всех социальных сетях. Юзеры без остановки снимают различные рилсы под песню, в которых шутят над курьезными ситуациями.

Конечно, есть и те, кто, записывая видео, хвастается своими вокальными данными. Другие же драматично разыгрывают сценки любви, где признаются в чувствах своим половинкам.