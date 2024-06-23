Стали хитами: 7 украинских песен, которые вышли во время полномасштабной войны

В самые темные времена музыка способна объединять, вдохновлять и придавать сил. Во время полномасштабной войны, охватившей Украину, многие украинские артисты продолжали творить, выпуская песни, которые откликнулись в сердцах миллионов.

Show 24 расскажет о композициях, которые стали настоящими хитами, поддерживая дух и даря надежду. Украинская музыкальная индустрия расцвела – надеемся, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

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Skofka – "Чути гімн"

Этот трек возглавил хит-парады в первые месяцы после его выхода. Он до сих пор остается очень популярным, ведь передает эмоции украинцев во время войны и поддерживает дух защитников. Песня посвящена другу автора, который погиб на фронте.

Skofka – "Чути гімн": смотрите видео онлайн

KOLA – "Чи разом?"

Исполнительница KOLA стала открытием для украинских слушателей в 2022 году. Ее песня "Чи разом" написана в минуты тревоги, которые преследуют многих. Композицию называют "народным хитом".

KOLA – "Чи разом?": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров – "Маніфест"

"Быть украинцем – это гораздо больше, чем просто иметь синий паспорт или родиться в этой стране". Именно об этом песня Артема Пивоварова, которую узнает с первых нот чуть ли не каждый. Фаны пишут только об одном ее минусе: она слишком короткая.

Артем Пивоваров – "Маніфест": смотрите видео онлайн

SadSvit – Силуети (feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ)

Свой покой в этой меланхоличной песне искало и находило множество слушателей в Украине и за ее пределами. О чем свидетельствовали и музыкальные рейтинги, ведь трек был на первых местах как в конце 2022, так и в 2023 году.

SadSvit – Силуети (feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ): смотрите видео онлайн

"Антитела" – "Фортеця Бахмут"

Вокруг этой песни звучали обсуждения очень долго после ее выхода: кто-то называл это шароварщиной, другие подчеркивали, что это безумная поддержка для защитников. Но нельзя поспорить, что клип показывает настоящую работу воинов в горячих точках.

"Антитела" – "Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева – "Щоб не було"

Различные события в шоу-бизнесе тоже не обходились вниманием слушателями. Можно только предположить, сколько комментариев "прилетело" Наде Дорофеевой после развода и нового брака. Но певица была одной из тех, кто оставил свое русскоязычное творчество позади и начал творить новое.

Надя Дорофеева – "Щоб не було": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna – "Я щаслива"

Klavdia Petrivna точно заслуживает место в этом рейтинге, ведь она одна из самых обсуждаемых исполнительниц благодаря своей анонимности. Волна популярности пришла к ней частично и из-за того, что ее цитировала первая леди – а вот и композиция, из которой она взяла текст.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива": смотрите видео онлайн

За более чем 2 года полномасштабной войны у украинских артистов вышло гораздо больше песен, чем можно поместить в эту подборку. Тем более появились новые имена, которые тоже достойны внимания. Поддерживаем украинскую музыку и в дальнейшем.