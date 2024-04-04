Ferrari разлетелась на куски: украинская модель и диджей из Косово погибли в жуткой аварии

Диджей из Косово и украинская модель погибли в трагическом ДТП. Авария произошла в Италии: машину Ferrari разорвало пополам.

Жуткая авария произошла 31 марта, в воскресенье. Местная пресса сообщила о ДТП с участием Ferrari со швейцарскими номерами, которое направлялось в итальянский Милан на трассе Турин – Аоста.

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Украинская модель погибла в страшном ДТП

Автомобиль Ferrari GT C4 ехал со скоростью около 100 километров в час. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение слева. Авто вспыхнуло и разорвалось на части.



Ferrari разорвало пополам / Фото Blick

Водителем машины был албанский диджей родом из Косово. Вместе с ним в автомобиле ехала девушка. Сначала СМИ не сообщали ее личность. Позже в Vox News объявили, что это украинская модель Анна Краевская.

Неизвестно, какие отношения были у Анны и 40-летнего диджея. Известно, что за несколько часов до смерти он выступал в одном из клубов. СМИ пишут о том, что у мужчины осталась жена и двое детей. Его брат подтвердил гибель музыканта.

Что известно об украинке

Модель Анна Краевская, согласно ее странице в инстаграме, родом из Одессы. Судя по фото в сети, в последнее время она жила в Италии, Франции и Швейцарии. Сейчас в ее профиле друзья и близкие выражают соболезнования.



Анна Краевская / Фото из инстаграма девушки

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