Украинец на концерте alyona alyona "задонатил" на ВСУ фейковыми деньгами

Alyona Alyona рассказала о странном поступке зрителя, который пришел на ее концерт в Нидерландах. Он передал якобы несколько тысяч на ВСУ, но деньги оказались ненастоящими.

Alyona Alyona объявила сбор на помощь 95 десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Недавно она выступила с концертом в Нидерландах, вход на который был бесплатный. Публика собралась немалая – это и местные жители, и около полутысячи украинцев.

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Alyona Alyona рассказала, как под сценой кто-то дал бэк-вокалистке горсть тысяч гривен и попросил передать на помощь ВСУ. Команда рэперши обрадовалась, ведь сбор продолжается. Но эти деньги оказались фейковыми.

Я достала эту горсть гривен, развернула ее и оказалось, что это действительно сувениры. Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за рубежом позволяют себе такие шутки, в то время, когда совсем не смешно ребятам и девушкам на передовой,

– рассказала артистка.



Фальшивые деньги / Фото из инстаграма alyona alyona

Alyona Alyona добавила, что те 7 тысяч, которые должны были добавиться к сбоку, она положит из собственного кармана. Однако реперка попросила и других присоединиться – переходите по ссылке.