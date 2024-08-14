По словам актрисы, сейчас государство предоставляет ей с семьей различные формы поддержки. Она подробнее об этом все рассказала, в частности, вспомнила, получила ли уже выплату в 15 миллионов гривен.

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Выяснилось, что дочь Надежды имеет пенсию в связи с потерей отца. Кроме того, и жене, и родителям погибшего защитника предоставляется 50% компенсация на коммунальные услуги. Однако Хильская отметила, что родители Алексея, проживающих в Каменском Днепропетровской области, пока эту компенсацию не получают, несмотря на одновременную подачу документов. Кроме этого, Надежда рассказала о выплате в размере 15 миллионов гривен за гибель мужа.

Не сразу все выплачиваются. Выплачиваются в течение нескольких лет. Сразу выплачивается полтора миллиона, а теперь ежемесячно нам выплачивают определенную сумму. И таким образом будут выплачивать до тех пор, пока не выплатят всю. И эта сумма, как я уже сказала, делится на семью: половина – нам с Лерочкой, половина – родителям Леши,

– рассказала актриса.

Напомним, Алексей Хильский погиб 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания. Мужчина служил сержантом взвода разведывательной роты 46-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВСУ. Он участвовал в наступательных операциях в Херсонской области и обороне Бахмута и Соледара. Несмотря на то, что во время службы Алексей дважды получал ранения, он возвращался на передовую после лечения, однако жизнь защитника оборвалась в возрасте 35 лет.