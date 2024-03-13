Я могла оказаться под прилетом, – Могилевская остановила концерт после удара по Кривому Рогу
Источник:Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская должна была выступить в Кривом Роге, но концерт прервался из-за тревоги и громких взрывов. Позже звезда узнала о попадании в дом и первых жертвах.
Россия продолжает атаковать мирное население: вечером 12 марта произошел циничный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в многоэтажный жилой дом.
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Наталья Могилевская была в городе на время удара
В этот вечер Наталья Могилевская должна была выступить с концертом. Сначала мероприятие прервалось из-за воздушной тревоги. Певица записала видео из коридора с дрожащим голосом, где сообщила о "страшных взрывах". Чтобы поддержать аудиторию, Могилевская решила спеть один из своих треков.
"Громкие взрывы прямо сейчас! Концерт не начинаем! Кривой Рог, мы с тобой. Это был прилет в жилую многоэтажку. Наши соболезнования всем пострадавшим", – писала артистка.
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В комментарии телеграм-каналу "Свои. Кривой Рог" Наталья Могилевская сообщила, что после отбоя тревоги вернулась в концертный зал. Во время выступления ей сказали, что погибли люди.
Я остановила концерт, поехала спрашивать, нужна ли моя помощь. Я могу поддержать сбор денег на квартиру людям, ну хоть что-то сделать, потому что общие сейчас в этом горе. Я на соседней улице была, я тоже могла оказаться под тем прилетом. Ну я не могла продолжать концерт,
– призналась исполнительница.
Что известно об ударе по Кривому Рогу
- Вечером 12 марта в Кривом Роге объявили воздушную тревогу. Россияне нанесли удар по городу и в очередной раз атаковали мирное население. Произошло попадание в девятиэтажный дом.
- По состоянию на 13 марта, 7 утра, в результате ракетного удара погибло 4 человека. Еще 6 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, среди них 2 детей. Всего от взрыва пострадало 43 человека.
- Еще одна российская ракета попала в пятиэтажный дом в Металлургическом районе.