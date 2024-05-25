Мысли сейчас с вами, – украинские звезды со щемящей болью отреагировали на попадание в гипермаркет Харькова

25 мая 2024, 18:30
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Днем, 25 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Так, оккупанты попали в гипермаркет города. Теперь сообщается о большом количестве пропавших без вести людей, на что уже со щемящей болью отреагировали украинские звезды.

Знаменитости осудили действия россиян и выразили соболезнования родным погибших украинцев. На данный момент количество пострадавших растет.

Интересно Зеленский показал жуткое видео гипермаркета, который обстреляли россияне в Харькове

Настя Каменских

Артистка, которая сейчас находится за границей, опубликовала видео с места попадания. Она отметила, что все ее мысли теперь с Харьковом.


Настя Каменских отреагировала на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss показала скриншот из сообщения, в котором говорится о большом количестве людей, пропавших без вести.


Реакция Саниной на попадание КАБов в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Джамала

Певица, которая скоро станет мамой, опубликовала видео, на котором видно, как горит гипермаркет “Эпицентр” в Харькове.

Боже, какой ужас,
– написала артистка.


Джамала отреагировала на попадание КАБов в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Квиткова

Блогерша выложила фото, где горит гипермаркет. В то же время она выразила возмущение жестоким действиям россиян.


Даша Квиткова прокомментировала обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Оля Полякова

Артистка опубликовала видео с места попадания КАБами.

Это ужас! Боль! Горе!
– поделилась певица.


Реакция Поляковой на обстрел россиянами Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Alyona Alyona

Одна из представительниц Украины на Евровидении-2024 поделилась фото с последствиями ракетной атаки. Важно отметить, что рэперша подписала кадр как на украинском, так и на английском языках.


Alyona Alyona высказалась относительно обстрела Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Ведущий выразил искренние соболезнования родным пострадавших в результате жестокой атаки на Харьков.


Григорий Решетник об обстреле в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об обстреле Харькова

  • 25 мая воздушная тревога в Харькове продолжалась более 8 часов. Около 16:02 в городе в очередной раз прозвучали мощные взрывы. Сообщалось о попадании в спальном районе.
  • Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что оккупанты ударили 2 КАБами по строительному гипермаркету.
  • В 16:45 мэр Харькова отметил, что к сожалению, в результате коварного вражеского удара по торговому центру также есть много людей, пропавших без вести. Также много раненых.
  • По состоянию на 17:19 в результате удара, по данным Олега Синегубова, 2 человека погибли, еще 24 человека травмированы. На месте находятся профильные службы, всем пострадавшим оказывается помощь.
Автор: Влада Пономарьова