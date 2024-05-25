Мысли сейчас с вами, – украинские звезды со щемящей болью отреагировали на попадание в гипермаркет Харькова

Днем, 25 мая россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Так, оккупанты попали в гипермаркет города. Теперь сообщается о большом количестве пропавших без вести людей, на что уже со щемящей болью отреагировали украинские звезды.

Знаменитости осудили действия россиян и выразили соболезнования родным погибших украинцев. На данный момент количество пострадавших растет.

Интересно Зеленский показал жуткое видео гипермаркета, который обстреляли россияне в Харькове

Настя Каменских

Артистка, которая сейчас находится за границей, опубликовала видео с места попадания. Она отметила, что все ее мысли теперь с Харьковом.



Настя Каменских отреагировала на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Юлия Санина

Солистка группы The Hardkiss показала скриншот из сообщения, в котором говорится о большом количестве людей, пропавших без вести.



Реакция Саниной на попадание КАБов в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Джамала

Певица, которая скоро станет мамой, опубликовала видео, на котором видно, как горит гипермаркет “Эпицентр” в Харькове.

Боже, какой ужас,

– написала артистка.



Джамала отреагировала на попадание КАБов в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Квиткова

Блогерша выложила фото, где горит гипермаркет. В то же время она выразила возмущение жестоким действиям россиян.



Даша Квиткова прокомментировала обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Оля Полякова

Артистка опубликовала видео с места попадания КАБами.

Это ужас! Боль! Горе!

– поделилась певица.



Реакция Поляковой на обстрел россиянами Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Alyona Alyona

Одна из представительниц Украины на Евровидении-2024 поделилась фото с последствиями ракетной атаки. Важно отметить, что рэперша подписала кадр как на украинском, так и на английском языках.



Alyona Alyona высказалась относительно обстрела Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Ведущий выразил искренние соболезнования родным пострадавших в результате жестокой атаки на Харьков.



Григорий Решетник об обстреле в Харькове / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об обстреле Харькова