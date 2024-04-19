Среди погибших дети, – Елена Зеленская со щемящей болью отреагировала на ночной удар по Днепру

Ночью 19 апреля Россия ударила ракетами по Днепру и области. Есть погибшие и раненые, спасатели продолжают разбирать завалы. Елена Зеленская сообщила, что среди погибших есть дети.

Всего два дня назад первая леди со щемящей болью реагировала на ракетный удар по Чернигову, а теперь рассказала миру о еще одном террористическом акте со стороны России.

К теме Враг обстрелял объекты Укрзализныци в Днепре и области: над устранением последствий работают

Елена Зеленская об ударе России по Днепру

Россияне в очередной раз ночью ударили по жилым домам, когда люди спали дома. Под ударом также оказались объекты Укрзализныци. Пока мир наблюдает за тем, что происходит в Украине, и медлит с помощью, от российских ракет продолжают гибнуть мирные люди.

Опять ночная террористическая атака. Россияне ударили по жилым домам в центре Днепра и по населенным пунктам области. К сожалению, много пострадавших. Среди раненых – железнодорожники, а среди 8 погибших – дети. Мои соболезнования близким. Этому террору не может быть оправдания,

– написала Зеленская в твиттере.

Россияне ударили по Днепру и области